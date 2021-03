Dieci di Annalisa: testo e significato Sanremo 2021

“Dieci” di Annalisa: il testo e il significato

“Non si è mai veterani al Festival”, dice cosìa Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della suaal. Dopoe la cover di “” conlo scorso anno, la cantante è tornata sul palco dell'Ariston con il brano “”. Ilnon è un omaggio al suonella: è solo un caso! Ecco ile ildella canzone.Cosa succede quando unnon ha intenzione di finire e si aggrappa a “dieci ultime volte” ? Ruota intorno a questa domanda “”, il brano con cuiparteciperà alla 71esima edizione del. Dopodalla competizione, la cantante tornerà sul palco di Sanremo per la quinta volta per portare in scena l’e le sue. A Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato che tra i messaggi dellac’è anche la sua “dichiarazione d’amore alla musica”. Per la serata del giovedì, invece, è prevista ladel brano cheportò a Sanremo nel, “”. Ecco il testo di "".Cos’è che ti ho promessoNon soNon mi ricordo adessoMe lo dici cos’haiSiamo dentro i ghiacciaiDieci giorni in una notteDieci bocche sul mio cocktailSe è più facile scrivimiChe hai bisogno di quello che hai persoE va bene una volta su centoSe ci pensi precipitiNon ho tempo deciditiA fine lavoro ti pensoHo cenato col vino sul lettoE non deve andare cosìNon fanno l’amore nei filmE forse non ritorno in meMa niente panicoGuarda come piove forteQuesto sabatoPerché l’ultima volta è sacraFa freddo tornare a casaMa non è così amaraQuesta notte si imparaE sta piovendoE sono fuori daFuori da meE questa casa non haNiente diNiente di teMa l’ultima volta è sacraL’ultimo bacio in stradaTu scrivimi tra un’oraServiranno ancoraDieci ultime volteDieciDieci ultime volteVestiti fuori postoAddormentati in un parcheggioBaci francesi deliveryLe scenate nell’appartamentoMerito caffè latte correttoE mi piace se esageriNon ho tempo deciditiIo però non ti aspettoMi ricordi di un libro che ho lettoE non deve andare cosìNon fanno l’amore nei filmE forse non ritorno in meMa niente panicoGuarda come piove forteQuesto sabatoPerché l’ultima volta è sacraFa freddo tornare a casaMa non è così amaraQuesta notte si imparaE sta piovendoE sono fuori daFuori da meE questa casa non haNiente diNiente di teMa l’ultima volta è sacraL’ultimo bacio in stradaTu scrivimi tra un’oraServiranno ancoraDieci ultime volteTra un’ora...Forse non te l’ho mai dettoForse lo sai giàChe ho bisogno di quello che ho persoDi quella volta su centoNon ritorno in meMa niente panicoGuarda come piove forteQuesto sabatoPerché l’ultima volta è sacraFa freddo tornare a casaMa non è così amaraQuesta notte si imparaE sta piovendoE sono fuori daFuori da meE questa casa non haNiente diNiente di teMa l’ultima volta è sacraL’ultimo bacio in stradaTu scrivimi tra un’oraServiranno ancoraDieci ultime volteDieciDieci ultime volteDieciGuarda il video su Sanremo 2021: