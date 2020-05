Skam Italia, i profili Instagram degli attori da seguire

Ludovica Martino

Fonte foto Instagram @Skam_ItaCome molti di voi fan di Skam Italia sapranno,dalla mezzanotte di ieri. Al momento del lockdown infatti, le riprese erano terminate, e questo ha permesso il lancio degli episodi senza troppi problemi. Da quando la serie è sbarcata sulla piattaforma, lo scorso Gennaio, ha riscosso davvero un grande successo dando agli attori molta popolarità.Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarvi Ludovica Martino , che nella serie veste i panni diconta ben 330 mila followers su Instagram. Recentemente è apparsa anche sul grande schermo interpretando Alessia nel film “Il campione” di Leonardo D’Agostini.Martino Rametta è il personaggio su cui si basa la seconda stagione. Gli episodi raccontano il suo coming out e la storia d’amore con Niccolò. Martino è in realtà Federico Cesari , che oltre a Skam ha partecipato adForse la stagione che ha fatto impazzire di più i fan quella che ha comee la sua storia travagliata con Edoardo Incanti, cotta storica di Greta. Classe 95, Benedetta Gargari conta ben 519 mila follower su Instagram.AttesaSana Allagui racconterà la storia secondo il suo punto di vista. A rendere tutto più intrigante Malik, un amico del fratello, per cui la ragazza comincia a provare dei sentimenti. A interpretare l’adolescente è Beatrice Bruschi che ritorna in tv dopo 10 anni con Skam.fa parte del gruppo di amiche unite sin dalla prima stagione (oltre a lei Eleonora, Sana, Ludovica e Federica). L’attrice Greta Ragusa su Instagram ha da poco raggiunto i 150mila followers. Giancarlo Commare è diventato in poco tempo l’idolo di migliaia di ragazze, su Instagram ha infatti raggiunto i 500mila seguaci. Nella serieprotagonista insieme a Eleonora della terza stagione.ci fa compagnia in tutte e quattro le stagioni. E’ a lei e Silvia che si deve la realizzazione di Radio Osvaldo. Ludovico Tersigni è da poco tornato sullo schermo con un’altra produzione targata Netflix, Summertime.assieme a Ludovica ci hanno fatto emozionare nella prima stagione della serie. Francesco Centorame oltre a Skam, quest’anno ha raggiunto il grande schermo con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Nella serieamico di Giovanni, Luca e Martino. Su Instagram conta più di 140mila followers.Lo abbiamo visto perdutamente innamorato di Silvia nell’ultima stagione. Che succederà nei nuovi episodi?NiccolòNella vita reale Rocco Fasano oltre che attore è anche pianista e compositore.amico di Edoardo. Nonostante non sia un personaggio principale nelle varie stagioni, può vantare più di 100mila follower su Instagram.