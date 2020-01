Teen drama da vedere su Netflix: le migliori serie Tv adolescenziali

Teen drama: serie Tv sull'adolescenza da vedere su Netflix

Abbiamo creato per voi una lista delle migliori serie tv teen drama degli ultimi anni che rispettano questi canoni per tenervi occupati sul divano sotto una bella coperta o per passare una serata alternativa con i vostri amici. Ecco una lista di teen drama da trovare facilmente su Netflix: Data la fama internazionale che ha acquistato con le sue 3 stagioni, immagino la conosciate un po' già tutti; in caso contrario, Stranger Things è una serie statunitense di fantascienza ambientata negli indimenticabili anni Ottanta. La storia è incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e sulla comparsa di una bambina dai capelli rasati dotata di poteri psichici fuggita da un laboratorio segreto. Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della vicenda sono strettamente connessi al Sottosopra, un'oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose.A differenza delle altre serie di questa lista, Skam Italia nasce come una web serie, remake della serie norvegese Skam e tratta della vita giornaliera di alcuni studenti di un liceo di Roma. La serie è stata recentemente acquistata da Netflix, dove si possono trovare le prime 3 stagioni e prossimamente una quarta in co-produzione.E' una serie televisiva statunitense di genere naturalmente teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics, un editore di fumetti specializzato nelle serie destinate agli adolescenti. La serie prende il nome dalla fittizia cittadina statunitense di Riverdale dove si svolgono i fatti narrati. La trama è suddivisa in diverse vicende nelle quali sono coinvolti uno o più personaggi, mostrando le relative interazioni fra di essi. Il filo conduttore di ogni stagione è un mistero da risolvere al quale si collegano una serie di altri avvenimenti secondari o direttamente connessi ad esso e pertanto finalizzati alla sua risoluzione. Tra relazioni proibite tra studente e insegnante, strane morti (o omicidi?) e adolescenti tossicodipendenti, Riverdale si presta ad essere un teen drama coi fiocchi.La serie USA, di genere paranormale, tratta dalla serie a fumetti omonima ed è inoltre ambientata nello stesso mondo di Riverdale di cui abbiamo già parlato. La serie tratta le vicende di Sabrina, all'apparenza una normale quindicenne con una vita abitudinaria: va a scuola, esce con le amiche e con il suo ragazzo. Nasconde però un'altra parte di sé: in realtà Sabrina è per metà umana e per metà strega e per questo motivo deve conciliare la sua duplice natura e combattere le forze del male che la minacciano.Tredici (in lingua originale 13 Reasons Why, USA) è basata sul romanzo 13 di Jay Asher. La storia ruota attorno alle vicende che seguono il suicidio dell'adolescente Hannah Baker, la quale ha registrato i tredici motivi che l'hanno spinta a togliersi la vita. La serie è stata acclamata dalla critica, che ha lodato l'approccio a temi delicati come il suicidio, la violenza sessuale, l'omosessualità, le violenze domestiche e il bullismo.Ci spostiamo ora nel Regno Unito per questa serie del 2019. Il protagonista è Otis, un comune adolescente britannico figlio di una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale. La sua vita è stata sempre invasa dal lavoro della madre, tanto da renderlo un ragazzo particolarmente sensibile ai problemi altrui, specialmente se di natura sessuale. Grazie al consiglio di un’amica che gli propone di diventare il “terapista sessuale” degli studenti della Moordale, comincia l’avventura da sessuologo di Otis che si troverà a diventare il fulcro delle relazioni del liceo.Seconda serie britannica della lista, The End of the F***ing World è basata sul fumetto omonimo di Charles Forsman. Questa serie tratta le avventure di due ragazzi diciassettenni, James, convinto di essere uno psicopatico e alla ricerca di qualcuno da uccidere, e Alyssa, sua compagna di scuola ribelle, lunatica e insoddisfatta della propria vita, che decidono di scappare insieme per sfuggire dagli schemi delle loro monotone vite.Torniamo in madrepatria con questa serie prodotta da Netflix e si ispira liberamente allo scandalo delle "baby squillo" dei Parioli, raccontando la vita e le vicende di un gruppo di adolescenti romani e delle loro rispettive famiglie.E' l’unica serie spagnola di questa lista. La serie segue la vita di tre giovani: Samuel, Nadia e Christian, che hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare un prestigioso istituto spagnolo. L'arrivo dei tre non sarà però facile, in quanto i viziati studenti non sono affatto propensi ad accoglierli. A ciò si aggiunge l'omicidio di uno dei ragazzi della scuola, ed è da questo assassinio che la narrazione ha inizio.Concludiamo questa lista con Atypical, serie statunitense del 2017 e ancora in produzione, divisa in 3 stagioni. Sam, un ragazzo con la Sindrome di Asperger, un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l'autismo, sente che è arrivato il momento per lui di trovare l'amore e reclamare la propria indipendenza. Preso di mira dai coetanei perché considerato «strano», aiutato dalla sua terapeuta Julia, Sam intraprende un viaggio divertente ed emozionante alla ricerca di se stesso.