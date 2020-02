Sanremo 2020: tutti i profili dei cantanti su Instagram

Come si svolgerà il Festival di Sanremo 2020

Sanremo 2020: tutti i profili Instagram dei cantanti BIG in gara

Sanremo 2020: tutti i profili delle nuove proposte su Instagram

Oggiandrà in onda il settantesimo Festival della Musica italiana: sul palco del teatrosi esibiranno ventiquattro cantanti e otto nuove proposte, che dovranno portare un proprio inedito davanti alla giuria composta da trecento giudici () e quella della sala stampa, oltre ad essere giudicati anche da un’orchestra e mediante il televoto.A Sanremo 2020 non ascolteremo subito tutti i brani in gara, infatti la prima serata si esibiranno i primi dodici artisti e quattro nuove proposte; nella giornata di mercoledì si ripeterà lo stesso meccanismo di martedì, esibendosi i restantie le restanti. La terza serata sarà dedicata alla: ogni cantante, con la possibilità di essere affiancato, sarà alle prese con un. Al termine della serata verrà sfilata una prima classifica. Sabatoci sarà il gran finale. Gli ospiti fissi che affiancherannosaranno, mentre giorno per giorno vi sarà una donna dello spettacolo che affiancherà Amadeus sul palco.Per chi non vede l'ora di conoscere più da vicino i cantanti in gara, ecco tutti i loro profili Instagram: probabilmente molti già li seguite, ma se ve ne manca qualcuno, vi abbiamo fatto la lista completa. Cliccate sul link per andare subito al loro profilo!Forse saranno le nuove proposte a incuriosirvi di più. Anche qui, per seguirli subito basta cliccare sul link e troverete subito il profilo Instagram ufficiale da seguire.