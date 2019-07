10 coppie delle serie tv che stanno insieme anche nella vita reale

10. Gotham - Ben McKenzie e Morena Baccarin

9. Revenge - Josh Bowman e Emily VanCamp

8. Mad Men - Alexis Bledel e Vincent Kartheiser

7. Sex Education - Connor Swindells e Aimee Lou Wood

6. American Horror Stories - Emma Roberts e Evan Peters

5. Stranger Things - Natalia Dyer e Charlie Heaton

4. Riverdale - Camila Mendes e Charles Melton

3. Riverdale - Lili Reinhart e Cole Sprouse

2. La casa di carta - Jaime Lorente e Maria Pedraza

1. Trono di Spade - Rose Leslie e Kit Harington

L’amore si sa,, anche sul. Infatti molte sono le storie d’amore nate grazie al set cinematografico. Infatti molte sono state le coppie che abbiamo visto in questi anni, prima su tutte la, anche se purtroppo ha avuto la sua fine non tanto di recente ormai. Oppure la bellissima coppia formata da, ora sposati e con due splendide figlie. Noi però in questo articolo ci concentreremo sulle. Pronti? Iniziamo.Il bellissimodi The O.C. è diventato infine grande e sul set della serie tv di successo sulle origini di Batman,in Morena Beccarin, con la quale nella vita privata ha avuto anche una bambina.Emily VanCamp e Josh Bowman si sono conosciuti sul set di, dove facevano coppia anche. Il feeling tra loro era palpabile, tanto da spingerli subito a iniziare a frequentarsi. E oraUna delle coppie più riservate di Hollywood sono proprio loro: l’affascinantee la piccoladi Una mamma per amica. I due si frequentano ormai da, dopo che l’amore è scoppiato sul set dellaLa nuovissima serie di, oltre che tanto scalpore, ha creato anche una nuovissima: Connor Swindells e Aimee Lou Wood, rispettivamente i giovanissimi. I due sono molto social e non hanno tenuto a lungoUn amore, infatti dopo vari tira e molla, i due sembrano essersi, rincontrandosi sia set di, dove si erano conosciuti e innamorati, che nella vita privata, infatti pare che i due oraE con l’uscita delladi Stranger Things questa coppia sembra suscitare ancora più. Stiamo parlando di Natalia Dyer e Charlie Heaton, conosciuti sul set e subito, fino all'annuncio ufficiale della loro relazione.Sul set diin realtà sono iniziate ben: Camila e Charles in realtà sono quella più recente, anche perché il nostroè entrato nel cast solo a iniziare dalla seconda stagione della serie. I due però si sono messi subito insieme eLa prima coppia invece che ha visto il set di Riverdale è stata quella di, ormai risalente a qualche anno fa. I due, anche se molto presenti sui social, stanno cercando di, anche se sono davvero adorabili insieme.Anche La casa di carta ha creato una, anche se non erano una coppia all’interno della serie. I due si sono ritrovati insieme anche sul, e la scintilla è esplosa del tutto.Una delle coppie piùdi sempre, soprattutto per via dei presuntidi Kit, è quella tra la nostra estranea e il. I due, incuranti dei gossip, hanno anche coronato il loro amore con una