Instagram al tempo del Coronavirus: le dirette migliori da seguire

Instagram: le star del web da seguire ai tempi del Coronavirus

Gli artisti e gli influencer in diretta su Instagram in questi giorni

In questo momento di quarantena lo stare a casa ha fatto. I social network in questi giorni si stanno riempiendo di utenti attivi. Per intrattenere tutte queste persone sono sempre più gli. Per alcuni sono veri e propri, per altri sono dirette improvvisate.Noi di Skuola.net abbiamo deciso di segnalarvi quali sono gli account Instagram da seguire assolutamente in questo periodo di isolamento.Una delle iniziative più belle è quella di, che ha annunciato una diretta su Instagram nella quale si è offerto di insegnare ai suoi followers a. Un’altra tipologia di dirette che ha molto seguito sono quelle sul: moltissimi personal trainer hanno deciso con la quarantena di mettersi a disposizione del web per aiutare i propri fan a tenersi in forma. In questa categoria vi segnaliamo le due più divertenti, a nostro parere: al maschile troviamo, che grazie all’aiuto prezioso di suo, stuntman professionista, propone ai suoi utenti dei programmi rapidi di allenamento da svolgere tutti insieme. Mentre le beauty influencerhanno organizzato delle sessioni sportive battezzate “” per mantenersi in forma anche durante la quarantena.Anche il frontman dei, che in questi giorni ha preso in ostaggio il profilo Instagram della band, sta avviando una diretta ogni giorno durante la qualee spesso si fa raggiungere anche dall’amico, degli, per. Cambiando argomento anche l’ex star di Riccanza, il programma sui ricchi rampolli in onda su MTV,, sta avviando quasi ogni giorno dirette sul suo profilo, invitando ospiti e commentando la quarantena con simpatia e freschezza: tra gli ultimi ospiti troviamoInfine vi segnaliamo anche la divertentissima diretta avvenuta poche ore fa tra, sperando che possano tornare presto in diretta insieme sugli schermi dei telefonini.