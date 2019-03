Da Beverly Hills 90210 a Riverdale, i messaggi degli attori per Luke Perry

Luke Perry, il Dylan star della serie Tv degli anni '90 Beverly Hills 90210 (e più conosciuto dai più piccoli per aver intepretato il padre di Archie nella serie Riverdale), è stato colpito da un ictus, per il quale è ricoverato. Le sue condizioni sono ancora incerte, ma il mondo dello spettacolo si è subito mostrato in apprensione per lo stato di salute dell'attore.

Sui social network non sono infatti mancati i messaggi di amicizia e di vicinanza degli attori che hanno lavorato con lui.

La dedica di Shannen Doherty

La dedica di Ian Ziering

La dedica di Lili Reinhart

Gli altri messaggi di amicizia

Uno dei primi post è stato pubblicato da Shannen Doherty, che con Luke Perry ha recitato in Beverly Hills 902010, impersonando la sua storica fidanzata. "Amico mio, ti abbraccio stretto e ti do la mia forza. Ce la puoi fare", scrive l'attrice.Ian Ziering, anche lui nel cast di Beverly Hills 902010 nel ruolo di Steve, ha mostrato tutta la sua preoccupazione e la vicinanza postando una foto che lo ritrae insieme a Luke Perry ai tempi delle riprese della serie tv cult.L'attrice Lili Reinhart, conosciuta per l'interpretazione di Betty in Riverdale, ha lavorato con Luke Perry proprio durante le riprese della serie Tv. Anche da parte sua una preghiera e un messaggio di speranza per una completa guarigione.Anche i colleghi della serie televisiva del 2007 John From Cincinnati si sono uniti al coro: "Mando il mio amore a Luke Perry", ha scritto su Twitter l'attrice Molly Ringwald. Chad Lowe scrive invece: "Mando le mie preghiere a Luke Perry per una veloce guarigione", mentre Dean Cain usa queste parole: "Sto pregando tanto per Luke Perry oggi. Che possa avere una completa e veloce guarigione".