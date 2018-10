Riverdale: curiosità e indiscrezioni sulla serie

Riverdale è senza dubbio la serie tv del momento. Infatti riesce a tenere davanti la tv migliaia di spettatori, soprattutto ora che in America sta uscendo l’attesissima terza stagione. Qui in Italia la prima stagione sta arrivando in chiaro su Italia1, e vi consiglio assolutamente di non perderla: ma attenzione, una volta vista qualche puntata, non potrete far a meno di continuare a vedere la serie per sapere come va a finire.

5 curiosità su Riverdale: la serie del momento

Non è un caso che Cole Sprouse interpreti il narratore della serie , infatti l’attore, chiamato inizialmente per il ruolo di Archie, appena ha saputo che Jughead era il narratore della storia, ha chiesto di fare l’audizione per la sua parte perché voleva dire che non poteva essere ucciso.

Praticamente tutti gli attori che interpretano i genitori dei protagonisti sono stati, da giovani, in molti teen drama cult degli anni 80/90 . Mädchen E. Amick (la madre di Betty) è conosciuta per il suo ruolo iconico in Twin Peaks, ma ha anche preso parte a Dawson’s Creek, Una mamma per amica e Gossip Girl. Skeet Ulrich (il padre di Jughead) ha recitato in Scream. Mentre il nostro Luke Perry, che qui interpreta il papà di Archie, è stato l’indimenticabile Dylan di Beverly Hills 90210.

Cole Sprouse e Lili Reinhart, rispettivamente Jughead e Betty, pare non stiano insieme solo nella serie tv. Infatti secondo molte foto e anche dalle dichiarazioni dei due, sembra proprio che i piccioncini facciano coppia anche nella vita reale .

Il 26 ottobre 2018 è in programma su Netflix l’uscita del primo spin-off su Riverdale: Le terrificanti avventure di Sabrina . Serie tv di due stagioni, per ora, che ripercorre le vicende dell’iconico personaggio di Sabrina Spellman, la giovane strega che combatte il male.

Sono stati girati diversi finali per l'ultima puntata della prima stagione per confondere il cast così da non far trapelare indiscrezioni e possibili spoiler sul macabro omicidio, filo conduttore di tutta la prima stagione.



La serie ha avuto un successo così clamoroso anche per il suo cast eccezionale. Tra i protagonisti troviamoche interpreta Archie Andrews;che interpreta Betty Cooper,che è Veronica Lodge, mentreveste i panni di Jughead Jones, il quale funge anche da narratore. Sia il cast che la serie non potranno che farvi venir voglia di saperne di più sulla cittadina di Riverdale e sui suoi abitanti, e noi di Skuola.net abbiamo selezionato alcune curiosità che sono delle vere chicche.