Una serie Tv per ogni facoltà universitaria

Amanti di serie di tutti i tempi, ecco le idee per orientarvi sulla serie Tv più adatta alla vostra facoltà universitaria. Pronti con lo streaming selvaggio?

Chimica: Breaking Bad

Medicina: dr.House

Psicologia: Modern Family

Fisica: The Big Bang Theory

Lettere/Storia: I Medici

Criminologia: A Night Of

Archeologia/Lettere Antiche: Spartacus

Antropologia: Vikings

Ingegneria: Da Vinci's Demons

Filosofia: The Young Pope

DAMS: Glee

Giurisprudenza: Le Regole del Delitto Perfetto

Chi studia Chimica deve assolutamente vedere questa serie Tv. È una serie che avuto tantissimo successo e ha ricevuto moltissimi premi: viene infatti menzionata dai Guinnes World Records come la serie Tv più amata negli ultimi tempi. La serie tratta di un professore di Chimica (Walter White), che, dopo aver scoperto di essere malato di cancro, decide di ricontattare un suo ex alunno spacciatore per iniziare la produzione e lo spaccio di droga autoprodotta.La serie è incentrata attorno al dottor House, un medico poco convenzionale, ma dotato di enormi capacità e di esperienze. La serie è molto seguita, soprattutto negli USA, infatti è tra le prime dieci serie Tv più seguite di tutti i tempi. Comprende otto stagioni; la serie si è conclusa nel 2012 e riprende temi relativi al campo della medicina e della filosofia.Se siete tipi romantici e un filo masochisti, l'alternativa è l'immortale Grey's Anatomy.La serie è un falso documentario sulla vita di una famiglia americana allargata, protagonista di vicende e avventure stravaganti. Molto spesso gli attori vengono posti davanti alla telecamera, interpretando dei monologhi, come se fossero davanti ad uno psicologo per raccontare il loro punto di vista sui vari episodi.I protagonisti sono quattro giovani scienziati che lavorano al California Institute of Technology. Sono bravissimi nel svolgere il loro lavoro, un po’ meno ad integrarsi: il loro legami di amicizia infatti è cementato dalla rispettiva condizione “nerd”.“I Medici” racconta l’ascesa della famiglia Medici a Firenze durante il Rinascimento. Il protagonista della prima stagione è Cosmo de’ Medici che, insieme al fratello Lorenzo, dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere alto il nome della famiglia.Cosa è successo davvero quella notte? E cosa c'entra il giovane e promettente studente Nasir con la morte di una ragazza uccisa barbaramente nel suo appartamento? Sarà compito di uno straordinario John Turturro, nelle vesti dello stravagante avvocato difensore, a fare luce sulla vicenda cercando di trovare la verità sul caso e su Nasir stesso.La rivolta degli schiavi come non l'avete mai vista. Sangue, amore, combattimenti sullo sfondo degli intrighi di una Roma già decadente. Imperdibile per gli amanti del genere (e della storia antica).Le tribù vichinghe e le loro usanze, tra guerre, saccheggi, rapporti di potere e familiari. Un tuffo nel passato che non potrà non interessare chi si interessa e studia l'uomo e le sue diversità.C'è chi ama e chi odia questa serie, che ha rivisitato del tutto la figura tradizionale di Leonardo Da Vinci, trasformandolo in un giovane visionario dall'addominale scolpito. Cosa c'entra con l'Ingegneria? Beh, innanzitutto Leonardo Da Vinci è stato un genio assoluto del campo. La serie, inoltre, diverte grazie alla descrizione delle sue mirabolanti invenzioni.È una serie adatta per gli studenti di filosofia. Si narra di Lenny Belardo, un cardinale molto giovane che viene eletto al pontificato. Nominato dai cardinali, che vedevano in lui un elemento manovrabile e facile da condizionare. In realtà egli si dimostrerà il contrario, anche grazie al suo punto di vista riguardo la fede e Dio. La serie è scritta e diretta da Paolo Sorrentino.Glee è una serie musicale statunitense. Lo show si concentra sul Glee club di un liceo statunitense, dove gli studenti competono contro i cori rivali, affrontando intanto i problemi delle loro vite, e imparando a diventare una squadra unita.Chi riuscirà a trovare la linea difensiva giusta e - mentre che ci siamo - a sciogliere l'intricato caso affidato alla prof e avvocato Annalise Keating? Saranno i suoi stessi studenti, incaricati ad affiancare la loro insegnante, a lavorare al processo. Sempre che rimanga loro il tempo, visti i colpi di scena e gli immancabili fuori programma: firma inconfondibile dell'eclettica Shonda Rhimes.