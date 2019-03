Le più belle serie tv ambientate all'università

Chi non ha mai sognato di incontrare, lungo i corridoi della propria università o tra una lezione e l’altra, il beniamino della propria serie tv preferita, e magari diventare protagonisti noi stessi della medesima storia?

Anche se purtroppo non lo saremo mai, ripercorriamo insieme alcune delle serie tv ambientate al college che ci hanno fatto sognare e desiderare di farne parte.



Beverly Hills 90210

Dawson’s Creek

Buffy l’Ammazzavampiri

The Order

Le regole del delitto perfetto

Veronica Mars

The Vampire Diares

Dopo la recente e improvvisa scomparsa di Luke Perry, il bel Dylan Mckay, tutto il mondo è tornato a parlare della serie cult indimenticabile che ha regnato incontrastata su tutti gli: Beverly Hills 90210.Nelle dieci stagioni totali, il pubblico si è veramente affezionato ai personaggi con coi si può forse dire che è cresciuto conoscendoli adolescenti fra i banchi del liceo, giovani adulti poi fra i corridoi del college e infine con il mondo del lavoro e dei problemi della vita più matura.È dalla quarta stagione che i protagonisti entrano nele in parte cambiano la loro vita che si appresta ad entrare in una nuova e più consapevole vita.Tra nuove conoscenze, amori, amicizie, confraternite, cheerleader e relazioni che iniziano e finiscono, la serie offre uno scorcio reale della vita collegiale dall’immatricolazione e l’inaugurazione dell’anno accademico alla cerimonia di laurea finale.Altra serie tv cult degli anni duemila anche Dawson’s Creek racconta la storia di quattro adolescenti frequentanti il liceo della piccola cittadina diche tra varie vicissitudini raggiungono il diploma e dalla quinta stagione in poi si separano, almeno in parte, per dedicarsi alla vita da collegiali, ognuno seguendo la propria strada.Anche questa serie evidenzia una crescita dei personaggi che con il passare del tempo e degli episodi, superano le dinamiche di una vita di stampo più adolescenziale ad una più matura indipendente.Ancora una volta nascono nuovi amori, nuove relazioni, nuove difficoltà all’interno di un’atmosfera collegiale dominata da confraternite, cheerleader, radio, sogni, paure ed esami.Un’altra serie tv di grande successo di tipodegli anni Duemila è stata proprioche con le sue sette stagioni ha fatto sognare i telespettatori tra amori passionali intrecciati con i più intricati misteri ed omicidi che imperversano prima tra i corridoi del liceo die poi dalla quarta stagione nel campus universitario del college.In questa serie si respira proprio l’atmosfera delle confraternite e in generale collegiale sia nei luoghi chiusi del campus come quelli che ospitano le feste o le stanze in condivisione con altri studenti, e gli spazi aperti, come la biblioteca, luogo di studio che diventa occasione di incontri segnanti o la radio di istituto.Dopo aver ricordato tre serie cult degli anni Novanta-Duemila, facciamo un salto temporale in avanti, proprio fino a noi, con, la freschissima novità di, uscita il 7 marzo 2019 e composta di 10 episodi, diimmersa in un’ambientazione di mostri, magia, lupi mannari e…college!Il protagonista è infatti Jack Morton, uno studente universitario che si unisce ad una setta segreta chiamata ‘L’Ordine’ e viene iniziato alla magia, ai misteri e ai mostri che rappresentano gli stessi che ognuno ha dentro di sé.Lanciata nel 2014 dall’ABC Studios, la serie di tipo thriller giudiziario consta di cinque stagioni (le riprese dell’ultima si sono appena concluse a febbraio). I protagonisti sono Annalise Keating, una docente di diritto penale all’università di Philadelphia, la, e i suoi cinque studenti, i ‘Keating Five’, che collaborano con lei per assisterla nei casi giudiziari.Trasmessa tra il 2004 e il 2007 e composta di tre stagioni, a partire proprio dal primo episodio dell’ultima stagione l’atmosfera universitaria si palesa con il comitato iniziale di benvenuto all’Anche in questa serie, il campus vissuto in tutti gli ambiti che lo caratterizzano (dalle stanze degli studenti ai luoghi di studio e di svago) sono lo sfondo di casi investigativi e di omicidi su cui la protagonista Veronica Mars indaga per risalire ai moventi e ai colpevoli.Questa serie drammatica soprannaturale registrata e trasmessa per quasi dieci anni, dal 2009 al 2017 in cui si sono susseguite ben 8 stagioni, ricalca la serie di romanzi omonima e ad ha riscosso un rande successo tra il pubblico.Nella quinta e nella sesta stagione la, università frutto di immaginazione della Virginia, diventa lo scenario delle vicende dei protagonisti dopo il diploma liceale.