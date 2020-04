Pinguini Tattici Nucleari, Ridere: il video dalla quarantena

Ridere, dei Pinguini Tattici Nucleari: fuori il videoclip ufficiale

Fonte foto: facebookÈ stato pubblicato nella serata di martedì 28 aprile 2020. Un video senza dubbio particolare per rilanciarein aggiunta al loro. Il video della canzone in questione si chiama, e in poche ore ha già raggiunto le oltre 85.000 visualizzazioni, raggiungendoa meno di 24 ore dalla sua pubblicazione. Ma scopriamone di più.Il videoclip ufficiale della canzone, è stato realizzato graziedella band e all’invio da parte di questi ultimi di. Tutti questi video sono stati, rendendo protagonista del videoclip musicale proprio i fan della band.Di seguito riportiamo il, dei Pinguini Tattici Nucleari:Ed un po' mi fa ridereSe penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mioMa ci dovrò convivereMaledetto cuore che ti sciogli ogni volta che dico addioMia mamma e la tua fannoAncora zumba insiemeE a volte forse parlano un po' male di noiSai già come finisceChe poi io mi emozionoE invece tu ti annoiPerò tu fammi una promessaChe un giorno quando sarai persaRipenserai ogni tanto a cosa siamo stati noiAlle giornate al mareA tutte le mie pareAlle cucine che non abbiam potuto compareAlle mie guerre perseAlle tue paci finteA tutte le carezzeChe forse erano spinteGiuro che un po' mi fa ridereE ti cantavo Fix YouPer farti dormire quando il mondo ti teneva svegliaEd ora sono solo un tizioChe se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e viaE non ho voglia di cambiarmiUscire a socializzarePer stasera voglio essere una nave in fondo al mareSei stata come TigerNon mi mancava nienteE poi dentro m'hai distruttoPerché mi sono accorto che mi mancava tuttoPerò tu fammi una promessaChe un giorno quando sarai persaRipenserai ogni tanto a cosa siamo stati noiAlle giornate al mareA tutte le mie pareAlle cucine che non abbiamo potuto compareLo shampoo all'albicoccaI tuoi capelli in boccaAlla tua testa duraAll'ansia e alla pauraGiuro che un po' mi fa riderePerò tu fammi una promessaChe un giorno quando sarai vecchiaRacconterai a qualcuno cosa siamo stati noiLe cene da tua mammaLa nostra prima cannaLa carbonara a Londra quando ci hai messo la pannaI tuoi occhi, i tuoi neiChe non sono più i mieiMa alla fine ti giuro che lo rifareiChe lo rifarei