Netflix Maggio 2020: novità e uscite serie Tv e film

Le serie tv in arrivo su Netflix a maggio 2020

Felice o Quasi (1 maggio)

Hollywood (1 maggio)

Into the Night (1 maggio)

Colony, terza stagione (2 maggio)

Workin’ Moms, quarta stagione (6 maggio)

Scissor Seven, seconda stagione (7 maggio) – Anime

Chico Bon Bon – La scimmietta ingegnosa (8 maggio) – Bambini

Dead To Me – Amiche per la morte, seconda stagione (8 maggio)

The Eddy (8 maggio)

The Hollow, seconda stagione (8 maggio) – Bambini

Valeria (8 maggio)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Il Reverendo (12 maggio) – Episodio interattivo

Vera: fiabe sorprendenti (12 maggio) – Bambini

Lavoro a mano armata (15 maggio)

She-Ra e le Principesse Guerriere, quinta stagione (15 maggio) – Bambini

SKAM Italia, quarta stagione (15 maggio)

Space Force (29 maggio)

Processi mediatici (11 maggio) – Docuserie

Rust Bros, seconda stagione (8 maggio)

Sull’orlo del successo: ristoranti con vista, seconda stagione (8 maggio)

I film in arrivo su Netflix a maggio 2020

All Day and a Night (1 maggio)

Flags of Our Fathers (1 maggio)

Jerry Seinfield: 23 Hours To Kill (5 maggio)

Hungover Games – Giochi Mortali (1 maggio)

L’altra metà – The Half of It (1 maggio)

La Vendetta (1 maggio)

Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi (1 maggio)

Mrs. Serial Killer (1 maggio)

Sleepless – Il Giustiziere (1 maggio)

Squatter (1 maggio)

Time After Time (1 maggio)

Tutto può cambiare (1 maggio)

La Missy Sbagliata (12 maggio)

First Ladies (20 maggio)

Hannah Gadsby: Douglas (26 maggio)

Il talento di sognare: la vita e gli insegnamenti di Shimon Peres (1 maggio)

Un buon trip: avventure psichedeliche (11 maggio)

Fonte foto: Instaram @Skam_ItaMaggio è alle porte e a quanto pare ci toccherà restare a casa per un altro po’ di tempo. Per questo motivo a farci compagnia ci sono i nostri film e le nostre serie-tv preferite, ma con l’inizio di un nuovo mese le novità non tarderanno ad arrivare. Già dal primo maggio infatti,da gustarsi sul proprio divano.Tra questi anche stagioni di serie tv molto attese e film originali. Vediamo quali!Guarda anche:Le serie tv sono decisamente le più attese per questo mese.delle scorse settimane, Netflix rilascia un'altra produzione molto attesa, soprattutto da voi ragazzi:! Dopo le storie di Eva, Martino ed Eleonora, questi episodi saranno incentrati sulla vita di Sana (Beatrice Bruschi). Ecco un elenco di tutte le serie tv in uscita a maggio 2020!Attesissimi come sempre i film prodotti da Netflix, che questo mese non si faranno per niente attendere! Già dal primo maggio, commedia romantica adolescenziale,. Nulla da togliere ai classici come ”Tutto può cambiare” con Keira Knightley e Mark Ruffalo o “Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi “. Ecco un elenco completo dei film in programmazione per maggio 2020.