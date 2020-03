Netflix, novità e uscite di marzo 2020: serie Tv e film

Le serie tv in arrivo su Netflix a marzo 2020

• Riverdale (stagione 3): domenica 1 marzo

• Go! go! Cory Carson (stagione 2): domenica 1 marzo

• Bakugan Battle Planet (Stagione 1): domenica 1 marzo

• Vikings (stagione 6, parte 1): giovedì 5 marzo

• Castelvania (stagione 3): giovedì 5 marzo

• The protector (stagione 3): venerdì 6 marzo

• Dirty money (seconda stagione, documentario): mercoledì 11 marzo

• On my block (stagione 3): mercoledì 11 marzo

• Beastars (stagione 1, anime): venerdì 13 marzo

• 100 Humans (stagione 1): venerdì 13 marzo

• Bloodride (stagione 1): venerdì 13 marzo

• Elite(stagione 3): venerdì 13 marzo

• Kingdom (stagione 2): venerdì 13 marzo

• The Valhalla Murders (stagione 1): venerdì 13 marzo

• Women of the Night (stagione 1): venerdì 13 marzo

• All American (seconda stagione): martedì 17 marzo

• Black Lightning (terza stagione): martedì 17 marzo

• Lettera al re (stagione 1): venerdì 20 marzo

• Archibald’s Next Big Thing (stagione 2): venerdì 20 marzo

• Dino Girl Gauko (stagione 2): venerdì 20 marzo

• Greenhouse Academy (stagione 4): venerdì 20 marzo

• Freud (stagione 1): lunedì 23 marzo 2020

• YooHoo to the Rescue (stagione 3): mercoledì 25 marzo

• Ozark (stagione 3): venerdì 27 marzo 2020

• Car Masters: Rust to Riches (stagione 2): venerdì 27 marzo 2020



I film in arrivo su Netflix a marzo 2020

• La città incantata: domenica 1 marzo

• Principessa Mononoke: domenica 1 marzo

• Nausicaä della Valle del Vento: domenica 1 marzo

• I miei vicini Yamada: domenica 1 marzo

• Arrietty – il mondo segreto sotto il pavimento: domenica 1 marzo

• La ricompensa del gatto: domenica 1 marzo

• La storia della principessa splendente: domenica 1 marzo

• Cemento Armato : domenica 1 marzo

• La storia infinita: domenica 1 marzo

• The Truman show: domenica 1 marzo

• I nuovi mostri: domenica 1 marzo

• Lock & Stock – Pazzi scatenati: domenica 1 marzo

• Suspiria (1977): domenica 1 marzo

• Le bizzarre avventure di JoJo: domenica 1 marzo

• Giovani Pazzi e Svitati: domenica 1 marzo

• L’incredibile storia di Winter il Delfino 2: domenica 1 marzo

• La sedia della felicità: domenica 1 marzo

• Love Story: domenica 1 marzo

• Passione sinistra: domenica 1 marzo

• Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana: domenica 1 marzo

• Un giorno di ordinaria follia: domenica 1 marzo

• You Got Served: domenica 1 marzo

• Inferno: lunedì 2 marzo

• Dogman: martedì 3 marzo

• Spencer Confidential: venerdì 6 marzo

• Il silenzio della città bianca: venerdì 6 marzo

• I am Jonas: venerdì 6 marzo

• Sitara: Let Girls Dream: domenica 8 marzo

• The circle Brazil: mercoledì 11 marzo

• Last Ferry: mercoledì 11 marzo

• Summer Night: mercoledì 11 marzo

• Hospital Playlist: giovedì 12 marzo

• Lost Girls: venerdì 13 marzo

• Sex and the city: the movie: domenica 15 marzo

• Aftermath: domenica 15 marzo

• Search Party: lunedì 16 marzo

• Il lato positivo: lunedì 16 marzo

• La talpa: lunedì 16 marzo

• The Young Messiah: lunedì 16 marzo

• American Honey: martedì 17 marzo

• Split: martedì 17 marzo

• Lu Over the Wall: mercoledì 18 marzo

• Altered Carbon: Resleeved (anime): giovedì 19 marzo

• Feel Good: giovedì 19 marzo

• Ultras: venerdì 20 marzo

• Fangio: l’uomo che domava le macchine (documentario): venerdì 20 marzo

• Buddi: venerdì 20 marzo

• Maska: venerdì 20 marzo

• Il buco: venerdì 20 marzo

• Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker: venerdì 20 marzo

• Tiger King: venerdì 20 marzo

• Sol Levante (anime): lunedì 23 marzo

• Crip Camp: A Disability Revolution (documentario): mercoledì 25 marzo

• Curtiz: mercoledì 25 marzo

• The Occupant (Hogar): mercoledì 25 marzo

• Signs: mercoledì 25 marzo

• Blood Father: giovedì 26 marzo

• Unorthodox: giovedì 26 marzo

• The Decline: venerdì 27 marzo

• Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon: venerdì 27 marzo

• Cogan – Killing Them Softly: venerdì 27 marzo

• There’s Something in the Water: venerdì 27 marzo

• True: Wuzzle Wegg Day: venerdì 27 marzo

• Il Sommelier: venerdì 27 marzo

• Eight grade: martedì 31 marzo



Marzo è ormai alle porte e insieme alla primavera su Netflix il terzo mese dell'anno porta di tante novità interessanti per tutti gli amanti delle serie tv e dei film. Se hai voglia di iniziare una nuova serie o sei impaziente di vedere le nuove stagioni di quelle che ti appassionano di più, allora non perdere le uscite di marzo. Il palinsesto non delude nemmeno gli amanti delle anime grazie all'arrivo di altre attese pellicole dello Studio Ghibli.Guarda anche:Come ogni mese, anche per marzo 2020 la programmazione delle serie tv prevista su Netflix si divide da una parte tra il debutto di nuove serie e dall’altra tra lanci di nuove stagioni di serie di successo.In generale, tra le più attese ci sonoEcco l'elenco completo dellePer ciò che riguarda il palinsesto dedicato ai nuovi film in entrata sulla piattaforma Netflix, oltre agli amanti delloche vedranno la seconda tranche di titoli storici firmati da, il palinsesto si arricchisce di molti altri titoli interessanti per tutti i gusti e le età: