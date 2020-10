Netflix novembre 2020: film e serie Tv novità e uscite

Uscite Netflix novembre 2020: serie tv e docuserie in arrivo

2 novembre - Mi senti? (stagione 2)

5 novembre - Carmel: Chi ha ucciso María Marta? (stagione 1)

Uscite Netflix novembre 2020: film in arrivo

I ponti di Madison County

Ancora 48 ore

No One Killed Jessica

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo

Operation Christmas Drop

Citation

La vita che volevamo

Ludo

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

La vita davanti a sé

Cicogne in missione

Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

Natale in città con Dolly Parton

Elegia Americana

Il quaderno di Tomy

Qualcuno salvi il Natale 2

Siamo nel vivo dele traper evitare la diffusione da Covid-19, è finalmente giunto il momento pere godersi ledel momento. La piattaforma di streamingha da poco aggiornato il suo palinsesto conin arrivo a novembre. Ecco ie leche presto troverai sul tuo catalogo Netflix.Dopo il successo delle tre stagioni, Netflix ha deciso di riconfermare la serie con la pubblicazione delladi "", la serie tv storico-drammatica incentrata sulla vita didele sulla famiglia reale britannica. Gli abbonati a Netflix troveranno sul catalogo di novembre anche la seconda stagione di "", la serie basata sull’omonima raccolta di serie didella scrittrice Robyn Carr. Ci saranno anche delle nuove serie tutte da vedere: tra le più attese c’è "", che racconta le vicissitudini di un ematologo scettico che si ritrova immerso in unae che diventa un esperto in. Tra i nuovie le nuovetroveremo la prima stagione di “?” che racconta la storia di una donna trovata morta nella vasca da bagno accanto ad una piscina di sangue. Ecco l’elenco completo delle novità di novembre:In arrivo da novembre anche nuovi. Tra i più atteso c’è “”, la pellicola che racconta la storia di una coppia con problemi diche mette prova il proprio matrimonio durante una vacanza in un hotel in Sardegna, mentre la famiglia vicina di stanza non fa altro che peggiorare la tensione. Dopo il successo di “”, sempre da novembre sarà disponibile il sequel “”. In questa seconda parte vedremo unche minaccia di cancellare il. Ecco i film in uscita a novembre su Netflix: