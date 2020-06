Netflix Luglio 2020: le novità e le uscite serie Tv e film

Le serie tv in arrivo su Netflix a Luglio 2020

Akame ga Kill! – 1 Luglio

Chico Bon Bon: La scimmietta ingegnosa – Seconda Stagione – 1 Luglio

Deadwind – Seconda Stagione – 1 Luglio

InuYasha – 1 Luglio

Teen Titans Go! – Quinta Stagione – 1 Luglio

The Tatami Galaxy – 1 Luglio

Mystic Pop-up Bar – 2 Luglio

Warrior Nun – 2 Luglio

Il club delle babysitter (The Baby-Sitters Club) – 3 Luglio

Le ragazze del centralino (Las chicas del cable) – (Seconda Parte Quinta Stagione) 3 Luglio

Ju-On: Origins – 3 Luglio

Hook – (Episodi settimanali) - 4 Luglio

The Underclass – (Episodi settimanali) - 5 Luglio

Stateless – 8 Luglio

Japan Sinks: 2020 – 9 Luglio

The Protector – Serie TV 9 Luglio

Hello Ninja – Terza Stagione – 10 Luglio

Oscuro desiderio – 15 Luglio

Cursed – 17 Luglio

The Umbrella Academy – Seconda Stagione – 31 Luglio

I film, documentari e reality show in arrivo su Netflix a Luglio 2020

5 cm al secondo – Luglio

Atto di forza – 1 Luglio

Bad Boys II – 1 Luglio

Dream House – 1 Luglio

Eurotrip – 1 Luglio

Geronimo – 1 Luglio

Il codice Da Vinci – 1 Luglio

Il colore del crimine – 1 Luglio

Il figlio di Chucky – 1 Luglio

In punizione – 1 Luglio

Latin Lover: Istruzioni per l’uso – 1 Luglio

Le 12 fatiche di Asterix – 1 Luglio

Maradonapoli – Documentario - 1 Luglio

Mickey occhi blu – 1 Luglio

Nemiche amiche – 1 Luglio

Sotto il sole di Riccione – 1 Luglio

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare…l’amore no – 1 Luglio

Traffik – In trappola – 1 Luglio

Troll Hunter – 1 Luglio

Tu, io e Dupree – 1 Luglio

Vuoi sposarmi? (Say I Do) – Reality - 1 Luglio

Week-end di terrore – 1 Luglio

Thiago Ventura: POKAS – Show - 2 Luglio

Desperados – 3 Luglio

Libera uscita – 5 Luglio

Happy Old Year – 6 Luglio

Overlord – 6 Luglio

Puzzle – 7 Luglio

Mucho mucho amor: la leggenda di Walter Mercado – Documentario - 8 Luglio

Dating Around: Brasile – Reality - 10 Luglio

The Old Guard – 10 Luglio

Padre, soldato, figlio (Father Soldier Son) – Documentario - 17 Luglio

Offerta alla tormenta (Ofrenda a la tormenta) – 24 Luglio

The Kissing Booth 2 – 24 Luglio

Che abbiate appena finito la Maturità o siate studenti universitari impegnati con gli esami della sessione estiva, poco importa: un po’ diE così dopo una giornata al mare con gli amici, per i più fortunati, o sui libri a studiare, non c'è niente di meglio che trascorrere una serata in compagnia diormai alle porte.Curioso di conoscere iche ti faranno compagnia durante l'estate? Non ti resta che leggere l'articolo!Come ogni mese, anche a Luglio Netflix rilascerà alcuni dei sequel più attesi dal pubblico, come ad esempio lain uscita il 31 luglio, che lo scorso inverno ha appassionato migliaia di spettatori con i suoi primi episodi. Per quanto riguarda le novità, la serie fantasy e sci-fi tratta dai fumetti di Ben Dunn,è una delle produzioni originali Netflix per questo mese.Parlando di film, documentari e reality show, invece, molte delle uscite del mese di luglio saranno nelle prime due settimane. Rimanendo sulle produzioni originali Netflix, due titoli spiccano tra gli altri: stiamo parlando di, l’action thriller con Charlize Theron e Luca Marinelli in uscita il 10 luglio eproduzione firmata da Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca. Il film punterà alla fascia di pubblico "young" con uncommposto da attori molto amati dai teenager come ad esempio Cristiano Caccamo, Lorenzo Zurzolo e la star di Skam Ludovica Martino. Assieme a loro ci saranno anche attori del calibro di Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.