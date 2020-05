Amazon Prime Maggio 2020: novità e uscite serie Tv e film

Le serie tv in arrivo su Amazon Prime a maggio 2020

Homecoming stagione 2 - 22 maggio

Dispatches From Elsewhere prima stagione - maggio (giorno TBD)

Upload – prima stagione, - 1 maggio

Shameless - la nona stagione - 1 maggio

Battlestar Galactica - tutte le quattro stagioni - 1 Maggio

The Orville - la prima stagione - 1 Maggio

Futurama - tutte le sette stagioni - 1 Maggio

Secrets and Lies - le prime due stagioni - 4 Maggio

Ugly Betty - le quattro stagioni dal - 6 Maggio

I film in arrivo su Amazon Prime a maggio 2020

Qua la zampa 2 – 4 maggio

Gemini Man – 11 maggio

Figli – 11 maggio

Blackkklansman – 16 maggio

Papa Francesco – Un uomo di parola – 16 maggio

Selah and The Spades – 29 maggio

Per gli amanti dellequesto periodo di quarantena è certamente un’occasione più unica che rara. Tanto il tempo da poter dedicare esclusivamente amagari in compagnia di amici con i quali commentare scena per scena…ovviamente in videochiamata! Se pensate di aver visto tutto, e temete quindi di dover trovare un altro passatempo, tranquilli perchéa partire da maggio rilascerà delle novità che non potete certo perdere! Ecco di cosa si tratta!Dopo il successo di “Hunters”, la piattaforma rilascerà la prima stagione targata Prime video di, una commedia del genere sci-fi che racconta la storia di un ragazzo coinvolto in un grave incidente che sceglie di essere “caricato” in un aldilà virtuale rinunciando alla sua vita ‘reale’.Ecco un elenco di novità caricate sulla piattaforma nel mese di maggio.Per quanto riguarda invece i film l’offerta è variegata. Si va dal sequel di, con protagonista il simpaticissimo Bailey che trova una nuova famiglia che coinvolgerà in situazioni davvero esilaranti, a, film diretto da Spike Lee e ambientato agli inizi degli anni ’70. Ma non solo, ecco tutti i