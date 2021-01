Netflix: 10 curiosità su Omar Sy, l’attore protagonista di Lupin

1. Le origini di Omar

2. L'esordio in radio

3. L’inizio della carriera televisiva e il debutto cinematografico

4. Premi e riconoscimenti

5. Vita privata

6. Il fascino irresistibile per Parigi

7. Lo scoglio dell’inglese

8. L’amore per Arsenio Lupin

9. Determinazione e forza d’animo

10. La commedia rimane il suo genere preferito

, la serie che ha per protagonista le avventure dell’omonimo, in pochi giorni ha scalato le classifiche mondiali di, piazzandosi al primo posto per numero di visualizzazioni. A decretare il successo della serie oltre alla qualità del prodotto ha influito anche l’attore protagonista, già ampiamente conosciuto e apprezzato dal pubblico per aver preso parte a pellicole di fama internazionale tra cui(2011),(2014),(2015),(2016),(2020).L’attore infatti non è passato inosservato, conquistando il pubblico di tutto il mondo per la sua simpatia e per la sua straordinaria capacità di interpretare il ladro più scaltro e furbo di sempre, nato dalla penna delloda cui sono state tratte nel corso degli anni numerose trasposizioni cinematografiche e televisive.Ma chi è l’affascinante Omar Sy? Ecco lesulla vita dell’attore al di fuori del grande schermo.Guarda anche:Omar Sy è nato sotto il segno del, un comune francese situato nella regione dell’Île-de-France. I genitori infatti, entrambi(la madre della Mauritania e il padre del Senegal) si trasferirono in Francia con il sogno di costruire lì un futuro migliore per la loro famiglia composta daNei piani di Omar non c’era certo quello di divenire attore ma. L’inizio del suo inaspettato successo infatti arriva nelquando accompagna un suo amico speaker presso la sede di. Quel giorno, non essendosi presentato un ospite atteso per un programma radiofonico, Omar prese il suo postoe partecipando ad un’intervista che divertì molto il pubblico in ascolto.Il successo di questo suo primo casuale debutto gli fece guadagnare un posto presso la stessa radio in cui iniziò a lavorare ad un programma condotto conformando cosìDopo il successo di Omar nei programmi radiofonici che lo resero una delle voci comiche più popolari e apprezzate della Francia, arrivarono. Dagli studi radiofonici infatti Omar calcò il piccolo schermo dell’per poi scalare la vetta e arrivare fino adi grande spessore. Il suorisale alquando prese parte al film intitolato “”.Le impeccabili interpretazioni di Omar Sy in alcuni film gli hanno reso alcuni prestigiosi premi tra cui il, vinto nel, come migliore attore per il ruolo da co-protagonista nell’indimenticabile film “”. Nello stesso fortunato anno ottenne anchecome migliore attore e venne, presidente dell’associazione CéKeDuBonheur che si occupa di dare assistenza ai bambini ricoverati in ospedale. Dalla loro unione sono nati: Alhadji, Tidiane e Selly.Nonostante la brillante carriera, permetta all’attore di viaggiare molto per lavoro, conducendolo spesso ae negli, il fascino dellae in particolar modo dirimane sempre al primo posto. E proprio nella capitale fracese l’attore ha scelto di vivere insieme alla sua famiglia.Anche per Omar Sy a quanto pare l’inglese ha rappresentato uno scoglio difficile da superare. L’attore ha infatti dichiarato dia cui però ha dovuto abituarsi in fretta in quanto assolutamente necessaria nel suo lavoro di attore.In un’intervista riportata su LaRepubblica, l’attore si è dichiarato assolutamente, personaggio che soprattutto in Francia rappresenta una pietra miliare dal fascino irresistibile. Con Lupin infatti Omar condivide le sue origini francesi anche se l’attore ha dichiarato che il suo primo vero incontro con il famigerato ladro è avvenuto grazie aie aiQuello che ha sempre sostenuto e incoraggiato Omar Sy nella sua carriera, come ha dichiarato l’attore stesso, è stata la suanell’intraprendere una strada difficile che nel tempo gli ha fatto guadagnare successo e riconoscimenti.L’attore ha infatti dichiarato che grazie alla sua determinazione e al suo carattere forte, è riuscito ache rispecchiano anche il suo modo di essere: frizzante e divertente. Se la commedia dunque rimane in cima alle sue preferenze, l’attore però