10 curiosità su Emilia Clarke, Daenerys di Game of Thrones

Emilia Clarke, amata dai fan per la nota serie tv “Il Trono di Spade”, è conosciuta da tutti per essere un’attrice di talento e dal successo incredibile, ma pochi sanno che è anche una persona con spiccato senso dell’umorismo.

Curiosità su Emilia Clarke, Daenerys di Game of Thrones

Emilia Clarke, essere attrice? Il suo sogno nel cassetto

La bella protagonista di GOT sin da bambina ha sempre avuto le idee chiare: da quando aveva tre anni infatti sognava di fare l'attrice. Durante la scuola ha recitato in diverse commedie scolastiche, è approdata anche alla prestigiosadove si è diplomata nel 2009, per poi apparire nello stesso anno in televisione in un episodio della serie tv

No di Emilia Clarke a Cinquanta sfumature di grigio

Emilia ha rifiutato il ruolo dinel film. Il motivo? Semplicemente perché temeva di essere giudicata ed etichettata professionalmente in certi ruoli, propri a causa delle scene di nudo del film.

Audizione lampo per GOT per diventare Daenerys Targaryen

Emilia ha avuto solamenteper prepararsi all’audizione del prestigioso ruolo offerto dalla serie che l'ha resa famosa. Per riuscire a presentarsi infatti ha preso un giorno di malattia a lavoro e ha fatto tantissime ricerche su Wikipedia. Evidentemente l'impegno ha premiato perché solo due giorni dopo il colloquio ha scoperto che sarebbe diventata ladi Game Of Thrones.

L'alcol l'ha disinibita nelle scene di nudo

L'attrice ha confessato che per girare le scene di nudo, laè stato il suo prezioso alleato per non farsi bloccare dall'imbarazzo iniziale. '' ha dichiarato

Un cuore ancora solitario

Al momento Emilia è ancora single! Nel corso degli anni però ha avuto fidanzati, anche famosi, tra cui, con cui si è legata nel 2012 ma con cui si è lasciata un anno dopo, nel 2013.

Il guinness mondiale della sensualità

E’ stata acclamata per la sua bellezza in molte riviste, tra cuiche l’ha nominata la donna più

Un tatuaggio a tema Game Of Thrones

La moda dei tatuaggi non poteva certo non contagiare anche l'attrice che ovviamente ne ha fatto uno per celebrare la sua indimenticabile esperienza di protagonista di GOT:con la scritta '' ('il branco sopravvive')

Un addio 'strappa-lacrime'

Ha detto addio a Daenerys un anno prima di noi tramitein tributo alla fortunatissima serie.

Nella botte piccola...

Tutti quelli che sostengono che 'altezza è mezza bellezza', dovrebbero invece sapere che Emilia è: una proporzione perfetta!

Amici fuori dal set

Lei e, il Jon Snow di GOT, sono. I due infatti si sono incontrati prima dell’inizio della serie.Harington ha dichiarato di essere stato sorpreso sin da subito dalla personalità di questa “bellissima, piccola ragazza con un incredibile senso dell’umorismo”.