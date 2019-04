Mahmood: 10 curiosità che forse non conoscevi su di lui

Il titolo di vincitore di Sanremo quest’anno è andato al cantante italo-egiziano Mahmood , nato a Milano il 12 settembre 1992 , figlio di madre sarda e padre egiziano.

La canzone con la quale ha vinto il festival si intitola “Soldi” , e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 . La sua vittoria ha fatto parlare il web per molte settimane, poiché il giovane ha prevalso su cantanti come Ultimo, Irama e gruppi come Il Volo, tra i preferiti dal pubblico.

Tuttavia, siete proprio sicuri di conoscere tutto sul cantante? Ecco le 10 curiosità riguardanti il cantautore italiano Mahmood che forse non tutti sanno!

Partecipazione ad X-Factor

Ha "vinto" più volte a Sanremo

Il vero significato di "Soldi"

Autore di canzoni di successo

Parla il sardo

Sardegna mon amour

Diplomato al liceo

Perché si chiama Mahmood?

Ha iniziato a suonare giovanissimo

E' fan di Pikachu

Probabilmente non è molto risaputo, ma Mahmood, il cui vero nome è Alessandro Mahmood, nelha partecipato alla, anche se per poco!Il suo percorso infatti non è durato a lungo, poiché è stato eliminato già nella terza puntata di quell'edizione.Nelha preso parte al concorso, aggiudicandosi laSoloha partecipato di nuovo a Sanremo con il brano “Dimentica” nella categoria, classificandosiLa canzone vincitrice di Sanremo 2019 parla del padre egiziano del rapper, che ha abbandonato la famiglia.Mahmood infatti è cresciuto a Milano solo con la madre e questo aspetto della sua vita ha inciso profondamente nella stesura del testo che non a caso "non parla di soldi a livello materiale ma di come possono cambiare i rapporti all’interno di una famiglia" – come ha spiegato Mahmood a Fanpage -. È un pezzo che racconta una storia di una famiglia non tradizionale, tutto qua. Io non parlo arabo, ma ci sono delle frasi che mi ricordo, che fanno parte della mia infanzia ed era un modo perfetto; cantare quelle frasi mi rimanda proprio a una determinata scena, a un momento".Il cantante ha anche contribuito alla scrittura di, cantata da Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno eddi Marco Mengoni. Ha anche duettato connella canzone “”.Nonostante le origini paterne,, bensì conosce ilIl giovane si sente particolarmente legato alla: lì, oltre a sentirsi a casa, trova sempre l’ispirazione per comporre i suoi brani.Ha studiato ale successivamente si è iscritto alIl nome d’arte, piccola storpiatura del vero cognome, deriva dall’espressione inglese, ovvero. Questo nome rappresenta ciò che è il suo progetto: portareedall’interno delle sue canzoni.A soliinfatti ha iniziato a prendere. Dopo il liceo invece ha lavorato comeper mantenersi.Non molti lo sapranno, ma Mahmood è un grande: non è un caso quindi che sulla copertina dell’album “Gioventù Bruciata” il ragazzo appare con indosso unasulla quale è stampato il

