La Regina degli Scacchi, la miniserie targata Netflix che sta dando scacco matto a tutte le altre

La trama

Perché é una serie assolutamente da guardare

Tratta dall'omonimo romanzo di Walter Trevis del 1983,(The Queen's Gambit) è una miniserie drammatica statunitense creata da Scott Frank e Allan Scott che in sette episodi racconta la storia di– gli scacchi, appunto –, arrivando a ottenere un riscatto sociale ed economico nell’America degli anni ’60.Elizabeth Harmon è una bambina di otto anni che rimane orfana dopo la morte della madre in un incidente stradale. Finisce così in un orfanotrofio, dove la rimpinzano di vitamine e tranquillanti, ma per fortuna, grazie al burbero custode Mr. Shaibel che le insegna le regole giocando con lei nello scantinato e ne intuisce fin subito il genio. Beth uscirà dall'orfanotrofio solo all'età di 15 anni, quando verrà adottata da una famiglia benestante. Dal quel momento lo spettatore seguirà le vicissitudini della ragazza, mentre lotta con lainiziata proprio in orfanotrofio, nel tentativo di diventare laAll'apparenza potrebbe sembrare solamente la classicasu una ragazzina cresciuta in contesto disagiato, fatto di abbandoni e sregolatezze, che emerge in un mondo di soli uomini, ma in realtà la Regina degli Scacchi è molto di più. E' unache sottolinea il, come le passioni possano alleviare il peso della vita: gli scacchi sono per Beth un, dal dolore e dai fantasmi interiori e rappresentano l'unicain un mondo ostile.Tutto questo fa della Regina degli Scacchi la serie tv del momento. Beth Harmon, interpretata dalla magnetica Anya Taylor-Joy,, perché anche se al termine dei sette episodi il gioco degli scacchi ancora non lo avremo compreso, il talento e la determinazione di Beth avranno però fatto scacco matto nei nostri cuori.Gianluca Daluiso