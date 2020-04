Coronavirus, Lady Gaga farà un mega concerto virtuale pieno di star: ecco chi ci sarà

Un messaggio di gratitudine e di solidarietà a sostegno dell’Oms

Data, ora e artisti che interverranno nel concerto online di Lady Gaga

Fonte foto Instagram @ladygagaLa grave emergenza sanitaria ha cancellato ogni differenza sociale tra le persone, rendendo tutti partecipi della stessa preoccupante situazione. In questo mese si sono infatti susseguite diverse iniziative organizzate da cantanti o attori, per esprimere il loro contributo di solidarietà in un momento triste come quello che il mondo intero sta vivendo.Guarda anche:Tra le proposte del mondo dello spettacolo non poteva certo mancare anche quella di, una delle regine indiscusse della musica internazionale pop e dance: si deve a lei infatti l'idea di organizzare unaperto a tutto il mondo, in cui saranno coinvolti tanti altri grandi nomi del panorama musicale mondiale, ognuno dei quali suonerà in diretta dalla propria casa.Lo scopo dell’evento lo rivela la stessa artista americana che si propone dinel non trasgredire le misure di sicurezza adottate in questa faticosa quarantena: “È importante pensare a livello globale e sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità per contenere la pandemia e prevenire le future epidemie. Vogliamo sottolineare la gravità di questo momento storico, senza precedenti”.Ciò che inoltre il concerto, attraverso la potenza della musica, si promette di offrire èche nelle corsie degli ospedali tutti i giorni rischia la propria salute, spesso compromettendola gravemente, per salvaguardare quella degli altri. Durante la diretta saranno infatti raccontate storie i cui protagonisti saranno proprio medici e infermieri, le quali saranno costantemente accompagnate da messaggi di riconoscenza verso il loro prezioso operato.L’evento si svolgeràper New York, nel resto del mondo. Gli artisti che hanno dato la propria adesione al concerto virtuale di Lady Gaga sono voci conosciute e apprezzate diffusamente come Paul McCartney ed Elton John, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, John Legend, Alanis Morissette e il pianista Lang Lang.Tra i volti popolari che interverranno ci sono anche il bel calciatore David Beckham, l’attrice Kerry Washington, l’attore e produttore Idris Elba e la moglie Sabrina, risultati affetti da Coronavirus.