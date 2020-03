I musei da visitare online senza uscire di casa

Coronavirus: i musei da visitare online da casa

La Galleria degli Uffizi di Firenze



Il complesso museale di Firenze ha lanciato un’iniziativa social molto interessante di storia dell’arte. Ogni giorno, infatti, la pagina Facebook del museo pubblica delle foto e dei video con tutti i dettagli delle opere custodite.



Il Museo Egizio di Torino



Il Museo Egizio di Torino possiede una delle delle più importanti collezioni di reperti appartenenti alla civiltà nilotica. Sulla pagina ufficiale Facebook del museo è possibile fare un tour virtuale e leggere tutte le spiegazioni con i dettagli delle più antiche tracce egizie rinvenuti nei secoli.



Il Louvre di Parigi



Il museo della capitale parigina dà la possibilità di fare un tour virtuale tra le antiche rovine di una civiltà perduta. Qui anche tutte le celebri opere che il museo conserva, tra cui la Gioconda o Amore e Psiche.



Il British Museum di Londra



Nel sito ufficiale è stato caricato un archivio con oltre 2 milioni di contenuti tra immagini e video. Tutte le collezioni sono accompagnate da dettagli sulle opere risalenti dalle origini dell’umanità alle più recenti.



Il Guggenheim Museum di New York



Il sito del Guggenheim Museum di New York ospita raccolte di opere d’arte moderna e contemporanea. Nel tour virtuale è possibile ammirare oltre 1700 opere d’arte e alcuni dei capolavori della Peggy Guggenheim Collection di Venezia e del Guggenheim Museum di Bilbao.



L’Hermitage di San Pietroburgo



Anche questo complesso museale ha messo a disposizioni contenuti online per chi vuole ammirare a distanza le sue opere d’arte con una semplice connessione internet. Si dice che visitando tutte le sale si percorrano circa 24 chilometri, quindi è meglio vedere qualcosa anche online!



Il Van Gogh Museum di Amsterdam

Sul sito ufficiale del museo è possibile ammirare alcuni dipinti di Van Gogh e leggere le informazioni curiose sull’artista olandese e le sue opere d’arte.



Con le nuove disposizioni del decreto “", tutti gli italiani sono in quarantena presso le proprie abitazioni per limitare gli spostamenti e gli assembramenti in luoghi affollati. Azione importante per azzerare i contagi è dunque restare a casa. Ma come riempire il tempo e alleggerire la tensione di questo periodo? Tra le tante cose che puoi fare a casa, c’è la possibilità disenza neanche mettere i piedi fuori dalla porta di casa.Come? Online! Ecco una panoramica con tutti i musei che mettono a disposizione virtualmente le proprie bellezze.Diciamoci la verità, in questi giorni di quarantena a casa non si sa proprio cosa fare! Se sei già stanco di vedere serie in streaming o hai già finito di leggere il libro che avevi lasciato da parte, è arrivato il momento di fare un. Lo sapevi che non devi per forza viaggiare in tutto il mondo per scoprire le più belle collezioni d’arte? Ecco alcuni musei che hanno una versione digitale dei propri tesori artistici. Cosa aspetti?