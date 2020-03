I migliori libri dell'ultimo anno da recuperare in tempi di quarantena

I Testamenti di Margaret Atwood

I leoni di Sicilia di Stefania Auci

Respiro di Ted Chiang

La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante

Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli

Fedeltà di Marco Missiroli

Persone normali di Sally Roooney

Il colibrì di Sandro Veronesi

I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead

Sono giorni difficili è vero, ma la quarantena potrebbe avere anche dei lati positivi e in qualche modo piacevoli. Nella vita ordinaria infatti il tempo per rimanere a casa è solitamente poco ed è difficile ritagliarsi alcuni momenti liberi per fermarsi e dedicarsi a ciò che si ama fare.Una delle passioni che non ha limiti di età ma accomuna un po’ tutti è sicuramente quella della, per lo più accantonata per mancanza di tempo o per eccessiva stanchezza dopo lunghe giornate impegnate a lavoro o a scuola.Questo periodo di forzato isolamento potrebbe dunque esserePer questo vi proponiamostilata da The Post sulla base di diversi testate giornalistiche illustri italiane e internazionali come il Corriere della Sera, l’Indiscreto, il New York Times, la New York Times Book Review, il Guardian, il New Yorker, il Washington Post, il sito Literary Hub, la New York Public Library e infine il Financial Times.Guarda anche:La scrittrice è già nota al pubblico per il suo “Racconto dell’ancella”, da cui poi è stata tratta la serie di successo “The Handmaid’s Tales”. Rispetto al primo romanzo, in questo nuovo lavoro si muovono nuovi protagonisti (ad eccezione della perfida antagonista Zia Lydia) e una trama diversa anche se l’ambientazione si immagina proiettata 15 anni dopo.Si tratta di unche si proietta nella Sicilia di inizio Ottocento e si pone come la prima pietra di un progetto organizzato in più volumi e intitolato “La saga di Florio”. La trama racconta la storia di una famiglia calabrese che, inizialmente dedita ad una semplice attività di spezie, riesce a scalare i gradini del successo economico e sociale, divenendo proprietaria di grandi appezzamenti di terra e di una società di navigazione.Non si tratta di un romanzo ma didedicata agli amanti del. Come tutti i libri di questo genere, i temi su cui si articola tutta la narrazione sono quelli relativi alla memoria, al libero arbitrio, agli affetti e alla percezione del tempo. Tutte le storie sono immaginate nel futuro o in una realtà alternativa alla nostra, e risultano prive di quella patina di tragicità che invece spesso contraddistingue letture simili.È il primo romanzo di una saga, ambientato a Napoli negli anni Novanta. La storia, estesa lungo diversi anni, racconta le indagini dell’adolescente protagonista Giovanna Trada sull’identità di una sua zia con cui il padre è in conflitto. Da questo momento scoprirà una serie di bugie ripetute che legano le vicende di tutta la sua famiglia.Il libro si basa sulle tragiche avventure di alcuni bambini migranti, definiti appunto nel titolo “perduti”, che giungono negli Stati Uniti dal Centro e Sud America. Come si può intuire dai protagonisti e dalle relative vicissitudini a cui andranno incontro nel territorio straniero, questo romanzo si propone di raccontare una storia profonda e verosimile.Romanzo e realtà insomma si intrecciano per restituire al lettore una trama capace di scavare a fondo le sofferenze interne ad un problema attuale, reso tanto più drammatico se lo si proietta sulla percezione che ne hanno i bambini che lo vivono davvero.Libro candidato al Premio Strega nel 2018, racconta le vicende di una coppia di Milano che si intrecciano con quelle delle persone con cui stringono rapporti. La città di Milano in cui è ambientata la storia inoltre non rimane affatto sullo sfondo ma oltre alle descrizioni accurate dei luoghi, viene descritta la sua trasformazione nel tempo.Questo secondo romanzo della giovane scrittrice racconta l’inizio della relazione di due giovani studenti irlandesi che nei quattro anni successivi diviene instabile a causa della loro crescita e di varie esperienze ed esigenze che ne influenzano le scelte.Il racconto si propone di affrontare il tema dell’amore fra i giovani e le varie difficoltà che possono ostacolarlo e dividerlo.Recensito con grande plauso dallo scrittore Alessandro Piperno, racconta diverse storie di vario genere (amore, malattia, banali problemi quotidiani) ambientate tra gli anni Settanta e un futuro indefinito ma vicino.Con questo, lo scrittore catapulta il lettore nella Florida degli anni Sessanta dove un ragazzo di origine africana, per aver accettato un passaggio su un’auto rubata, viene recluso in un riformatorio in cui subirà ingiustizie e discriminazioni di vario genere.