Come fare videochiamata di gruppo?

Come fare le videochiamate di gruppo su WhatsApp per IPhone

Come fare le videochiamate di gruppo su WhatsApp per Android

Anche se in queste settimane dovremo privarci delle uscite con i nostri amici, questo non vuol dire fare a meno della loro compagnia! In questi giorni infatti ci si organizza come meglio si può: c’è chi passa ore a chattare con gli amici, chi usa Netflix party o chi preferisce di gran lunga le. Di solito, la piattaforma più usata per quest’ultime è Skype, ma da un po’ di anni c’è una valida alternativa sul mercato, ed è un’app che tutti abbiamo installato sul nostro telefono:Dal 2018, sulla piattaforma è infatti possibile effettuare. Vediamo come!Guarda anche:La procedura è molto semplice: la prima cosa da fare è entrare nell’applicazione e cliccare sulla barra in basso sulla voce “Chiamate”. Una volta cliccato lì, in alto a destra comparirà il simbolo del telefono con un “+”: selezionate dunque l’icona e scegliete la voce “”. A questo punto non vi resta che selezionare i partecipanti della chiamata e scegliere tra le due opzioni:(quella con il simbolo del telefono) o(simbolo della cinepresa). Ricordate cheL’altra alternativa è quella di entrare direttamente nella chat di un vostro amico e cliccare sull’icona del video in alto a destra: una volta iniziata la videochiamata, potrete aggiungere altri due partecipanti, sempre selezionando il simbolo “+”.La procedura è analoga a quella appena vista: una volta entrati nell'applicazione, selezionate la voce “Chiamate” in alto a destra. In basso sempre sulla destra apparirà un simbolo verde raffigurante un telefono: cliccateci sopra e selezionate l’opzione “Nuova chiamata di gruppo”. Anche in questo caso potete selezionaree iniziare la videochiamata premendo sul simbolo del video. Anche su Android inoltre è possibile accedervi direttamente dalla chat individuale (il simbolo della videochiamata apparirà sempre in alto a destra). Ricordate che una volta iniziata la chiamata, tutti i partecipanti saranno in grado di aggiungere un altro contatto (anche se voi lo avete bloccato) purché non si superi il limite di quattro utenti collegati.