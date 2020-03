Influencer in quarantena: i migliori video e vlog delle web star

In questo momento di- o quasi - anche le web star si sono trovate chiuse in casa. E per cercare di passare anche ai propri followers, tutti gli influencer stanno dando il buon esempio. Ovviamente dato il tempo libero che tutto ciò ha comportato nelle vite di molti, ecco chesu internet.Noi di Skuola.net abbiamo raccolto alcuni dei video più divertenti per voi.Ecco alcuni deiche in queste ore stanno invadendo Instagram con i racconti delle quarantene di artisti e influencer:fornisce un reportage dettagliato di ciò che vuol dire la quarantena a Roma, in particolare a Rebibbia tramite il suo inconfondibile stile e humor.invece racconta la sua quarantena di coppia con un simpatico vlog di due giorni nel quale ci mostra la sua quotidianità insieme al compagno, Aimone Romizzi.Proseguiamo con uno dei membri del gruppo comico, che sceneggia e interpreta la sua mini serie sulla quarantena:Di seguito troviamo anche, nome d'arte di, che in un momento di particolare ispirazione, ci racconta con una canzona come sta vivendo la sua quarantena in casa da solo:Immancabileche ci mostra il suo sprazzo di quotidianità in quarantena con il piccolo Leone:Segue anche, che con un divertente video prova a ispirarsi e a ispirarci cercando dei buoni propositi da seguire in questo momento rinchiusi in casa:Ultima, ma non per importanza, che porta su Instagram la mattinata tipo di qualsiasi single in quarantena: