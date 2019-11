Il Collegio 4, terza puntata: giorno, ora e anticipazioni

Il collegio 4: quando va in onda la terza puntata

Il collegio 4: anticipazioni sulla terza puntata

Siamo arrivati alla terza puntata della quarta stagione della serie che catapulta 20 ragazzi nel passato per fargli vivere un mese all’insegna dello studio e del divertimento all’interno di un. Questo ambiente non è per tutti, nello scorso episodio infatti, quando i ragazzi sono stati costretti a ripetere un test d’ingresso per una loro bravata, Alysia non ha superato la prova ed è stata espulsa dalla scuola. Se sei un fan accanito, o vuoi semplicemente qualche informazione in più su questa serie, nei prossimi paragrafi troverai le informazioni più importanti e alcune anticipazioni sulla terza puntata.La, fino a mezzanotte circa. Se non hai la possibilità di vederla, la puntata viene caricata sul portale RaiPlay dal giorno dopo. Il servizio è completamente gratuito, ti basterà solo registrarti. la terza puntata andrà in onda oggi, 5 novembre.Questo appuntamento metterà in risalto un evento molto importante accaduto nel 1982 (anno di ambientazione del reality): la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio. I ragazzi saranno protagonisti di una partita in cui dovranno affrontare i giocatori di un altro istituto. Agli studenti verrà inoltre comunicata la possibilità di una gita che li porterà a trascorrere una notte fuori dalla scuola. Ma le novità non finiscono qui! All'interno dell'istituto entreranno due nuovi collegiali, più precisamente una coppia di fidanzati: Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio.Qualcuno però si metterà talmente nei guai da far pensare il preside e il corpo docente ad una espulsione immediata.