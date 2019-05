I 10 tormentoni dell'estate 2019: tutte le canzoni e i video

1. Alvaro Soler – La Libertad

2. TheGiornalisti – Maradona y Pelé

3. Madonna, Maluma – Medellin

4. CALIPSO - Charlie Charles, Sfera, Mahmood, Fabri Fibra

5. Irama - Arrogante

6. Ed Sheeran e Justin Bieber – I Don’t Care

7. Loredana Berté – Tequila e San Miguel

8. Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi – JAMBO

9. Con Calma – Daddy Yankee e Snow

10. Ostia lido – J-AX

L’estate è alle porte e gli artisti, come ogni anno, non si lasciano di certo scappare quest’occasione per far uscireche ci risuoneranno in testa dalla mattina alla sera e faranno da sottofondo alle, passate in compagnia del nostro gruppo di amici in riva al mare, sotto l’ombrellone o immersi nella fresca acqua di una piscina!In qualsiasi momento della giornata, anche nei momenti meno opportuni, ci potremmo ritrovare asenza neanche rendercene conto e senza riuscire a mettere a freno il nostro entusiasmo.Molte di loro possiamo già ascoltarle, altre sono ancora in uscita:Non poteva certo mancare il giovane cantante spagnolo, che ogni anno ci regala dei ritornelli fin troppo orecchiabili!Molti di quelli che l’hanno già ascoltato non riescono più a toglierselo dalla testa:Sono ormai sulla bocca di tutti, specialmente grazie agli ultimi successi, e ihanno ben pensato di far uscire anche quest’estate un pezzo che è già entrato nel cuore di molti!Ebbene sì: la cantante statunitense e il giovane fenomeno dellahanno deciso di unire i loro talenti e di collaborare in questo nuovo pezzo, che qualcuno di voi avrà già sicuramente ascoltato in radio e che sembra promettere molto bene.I migliori artisti delladel momento in una sola canzone: avremmo potuto chiedere di meglio?Immaginiamo che sappiate già tutti a memoria questo, che con il suo ritornello ritmato, allegro e vivace riporta immediatamente la nostra mente tra le indomabili e spumeggianti onde!L’uscita die, a detta dello stesso Irama, sarà un brano perfetto per la stagione estiva e di cui non riusciremo a fare a meno.Avrà ragione? Lo scopriremo ben presto!Gli artisti di maggior successo e talento stanno unendo le loro forze, e così hanno ben pensato di fare anche, che hanno dato vita a uno dei tormentoni che sicuramente farà parte della nostra estate!Dopo gli incredibili successi, l’artista torna sulla cresta dell’onda con un nuovo brano, che sembrerebbe ideale per le lunghe e spensierate giornate sotto l’ombrellone! Il testo è stato scritto in collaborazione conL’attesissimo brano in collaborazione con, che la scorsa estate ci ha fatto sognare con Amore e Capoeira, è uscito il 24 maggio.Il suo nome ormai è una garanzia: non ci deluderà di certo!Non poteva certo mancare all’appello, uno degli artisti più talentuosi e apprezzati nella scena urban latina, che con questo brano frizzante e in stileci sta già iniziando a far scatenare e ballare fino allo sfinimento!Anche J-ax ha deciso di proporci la suaTorna infatti in campo con il suo nuovo singolo “”, uscito il 17 maggio.Sarà anche questo un successo? A breve potremo scoprirlo!