Sanremo 2019, Soldi di Mahmood: testo e significato della canzone

Ha vinto “Sanremo Giovani” con il brano “Gioventù bruciata”, Mahmood si presenta con un biglietto da visita decisamente promettente. Il giovanissimo autore, per metà sardo e per metà egiziano, è una vecchia conoscenza di “X Factor”, a cui partecipò nel 2012.

A Sanremo 2019 porterà il brano “Soldi” che, sappiamo già, sarà un successone.

Soldi di Mahmood: significato della canzone

Soldi di Mahmood: testo e parole

Secondo quanto ha raccontato, la canzone parla di sentimenti e di... interessi economici. L'ispirazione gli sarebbe venuta durante una serata con amici e, a suo stesso dire, non è una canzone tipica sanremese, ma l'artista è comunque fiducioso!In periferia fa molto caldoMamma stai tranquilla sto arrivandoTe la prenderai per un bugiardoTi sembrava amore era altroBeve champagne sotto RamadanAlla TV danno Jackie ChanFuma narghilè mi chiede come vaMi chiede come va come va come vaSai già come va come va come vaPenso più veloce per capire se domani tu mi fregheraiNon ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa seiÈ difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giornoTu dimmi sePensavi solo ai soldi soldiCome se avessi avuto soldiDimmi se ti manco o te ne fottiMi chiedevi come va come va come vaAdesso come va come va come vaCiò che devi dire non l’hai dettoTradire è una pallottola nel pettoPrendi tutta la tua caritàMenti a casa ma lo sai che lo saSu una sedia lei mi chiederàMi chiede come va come va come vaSai già come va come va come vaPenso più veloce per capire se domani tu mi fregheraiNon ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa seiÈ difficile stare al mondoQuando perdi l’orgoglioHo capito in un secondo che tu da meVolevi solo soldiCome se avessi avuto soldiPrima mi parlavi fino a tardiMi chiedevi come va come va come vaAdesso come va come va come vaWaladi waladi habibi ta’aleenaMi dicevi giocando giocando con aria fieraWaladi waladi habibi sembrava veraLa voglia la voglia di tornare come primaIo da te non ho voluto soldi...È difficile stare al mondoQuando perdi l’orgoglioLasci casa in un giornoTu dimmi seVolevi solo soldi soldiCome se avessi avuto soldiLasci la città ma nessuno lo saIeri eri qua ora dove sei papàMi chiedi come va come va come vaSai già come va come va come va