Il collegio 4: quando inizia, a che ora e su quale canale

“Il collegio 4”: quando inizia, a che ora e in quale canale

Una nuova stagioneche trasforma i millennial in perfetti (o quasi) scolaretti del passato, è in arrivo sulle vostre tv! Manca davvero poco e le anticipazioni non sono mancate neanche quest’anno. Per questa edizione ci sono alcune novità, come quella che riguarda il cambio del conduttore e l’anno di ambientazione.sarà condotto da Simona Ventura e ambientato non più degli anni '60, ma negli anni '80! Nei prossimi paragrafi troverete tutte le informazioni utili per seguire preparati questa nuova avventura.La nuova stagione del collegio inizia oggi, 22 ottobre 2019! L’appuntamento è rimasto su Rai 2 alle 21.20. Per vederlo non avrete quindi bisogno di un abbonamento o altro, vi basterà sintonizzarvi sul digitale terrestre per seguire il docu-reality. La serie da oggi andrà in onda ogni martedì per 5 settimane. Quest'anno ci sarà inoltre uno spin-off per ora in onda sul web (disponibile su RaiPlay) diretto dal figlio della Ventura, Niccolò Bettarini, e da Valentina Varisco, in arte Valeficent.