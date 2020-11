Il Collegio 5, terza puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Terza puntata Il Collegio 5: giorno, orario e canale

Il Collegio 5, anticipazioni terza puntata

Il Collegio 5, riassunto delle puntate precedenti

sta per arrivare: dopo una prima settimana “di rodaggio” e una seconda decisamente turbolenta, la classe è pronta per nuove formidabili avventure ri-vivendo sulla propria pelle i mitici anni ‘90. Eh sì, perché i collegiali,, sono tornati indietro nel tempo di quasi 30 anni,Niente più smartphone né Tv in streaming, mentre nel loro portafoglio la “paghetta” si conta in vecchie lire. Oltre alla tecnologia e al conio, anche la musica, lo stile, la moda e gli avvenimenti di quegli anni saranno il “pane quotidiano” per gli scatenati alunni, che insieme stanno condividendo amicizie, primi amori, studio e qualche “marachella”. Ma vediamo a che punto siamo rimasti e. Per i più impazienti, c’è anche una piccola anticipazione.L’appuntamento con laè per martedì. La puntata finirà per le 24:00 circa.Questal’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre., è possibile seguire la puntata in diretta streaming su RaiPlay nella sezione Canali Tv > Dirette . Chi dovesse perdersi l’appuntamento del martedì sera, potrà vedere la terza puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti.La terza puntata de Il Collegio 5 si preannuncia piena di suspence: la classe sembra fuori controllo! Inizierà per questo un vero e proprio “braccio di ferro” con gli insegnanti e il Preside, che decideranno di tenere sott'occhio alcuni dei collegiali come veri “sorvegliati speciali”: sono quelli che più degli altri stanno mettendo alla prova la loro pazienza. Una notizia, però, farà probabilmente cambiare ancora gli equilibri:. Riuscirà a farle rispettare? Sarà sicuramente un’impresa difficile, tanto che alcuni studenti rischieranno il posto in classe...Ma dove eravamo rimasti? “Ripassiamo” le avventure dei collegiali nelle prime settimane di scuola. Dopo aver fattoe aver dovuto rinunciare a smartphone e altri oggetti “proibiti”, i ragazzi hanno affrontato i: a non passarli e a dover lasciare subito il collegio sono stati, soprattutto per il comportamento non impeccabile tenuto dai due. La classe quindi, alla fine formata da 19 alunni, ha iniziato le lezioni e conosciuto meglio i professori, oltre ad aver passato del tempo insieme. Qualcuno dei ragazzi, in classe, ha parlato della propria storia:, infatti, ha confessato di essere stato preso in giro in passato per il suo peso, così come(aka Moska) per la sua personalità originale. Anche ihanno parlato del loro arrivo in Italia e del rapporto speciale che li lega.All’inizio della seconda settimana entra un nuovo alunno:, 16enne della provincia di Pisa, un collegiale dal carattere decisamente forte. Fin dall’inizio infatti dimostra di non aver alcuna intenzione di impegnarsi nello studio e di essere un vero e proprio “casinista” con i prof. La classe raggiunge quindi il numero pieno di 20 alunni, riusciranno tutti a completare il percorso? Il dubbio è lecito: dopo un taglio di capelli “traumatico” che, tra pianti e suppliche, lascia praticamente indenne solo Luna,, con i ragazzi che anche nelle ore notturne non placano la loro voglia di mettere scompiglio nel collegio. Con grande disappunto del Preside, che decide quindi di punire tutta la classe - eccetto Alessandro G. - con. Ma nell’istituto c’è anche spazio per una - fugacissima -, che ha come protagonista proprio il nuovo arrivato Simone. Purtroppo per lui, però, la sua “crush” Luna, dopo il taglio del ciuffo biondo - che gli dava un certo tono da “bello e dannato” - cambia repentinamente idea: l’amore è così finito sul nascere.Se vuoi sapere per filo e per segno tutto quello che è successo nella seconda puntata de Il Collegio, clicca qui