Il Collegio 4, quarta puntata: giorno, ora e anticipazioni

Torna a farci compagnia con la quarta puntata, che vede come protagonisti 20 ragazzi tra i 14 e i 17 anni proiettati negli anni 80 e tenuti ad affrontare il temuto esame di terza media. Per chi non la conoscesse, la serie è stata girata nel Collegio San Carlo di Celana, in Lombardia e consiste in quattro settimane di riprese nelle quali i ragazzi si preparano per l'esame. Ecco le informazioni che ti servono per seguire la serie e scopri cosa sappiamo dellaL’attesa quarta puntata della docu-serie protagonista assoluta di questa stagione televisiva, andrà in onda su Rai 2 questa sera, 12 novembre 2019 dalle 21:20 fino a mezzanotte circa. Se sei fuori casa e non riesci a vedere la puntata in diretta puoi sempre guardarla in streaming sul portale gratuito RaiPlay. La trasmissione sarà disponibile dal giorno successivo della messa in onda.In questa settimana riassunta nell’appuntamento di stasera, i collegiali parteciperanno ad una lezione sulla telecamera VHS propedeutica ad un reportage che dovranno effettuare durante un’uscita didattica al bioparco. Durante le altre lezioni si affronteranno temi come il femminismo, e non mancherà l’analisi di “Ebony and Ivory”, brano di Paul McCartney e Stevie Wonder con il professore d’inglese. Ma le novità non finiscono qui: a causa dell’assenza di un professore, arriverà una supplente sconosciuta ai ragazzi e verrà finalmente annunciata la “Giornata dello studente”. Alla fine della settimana il Collegio ospiterà per la prima volta un Ispettore scolastico. Che succederà durante questa visita? Scoprilo stasera!