Gemitaiz e MadMan: Scatola nera, tutte le canzoni e i featuring

Canzoni e featuring di Scatola Nera

'Fuori e dentro' feat. THA SUPREME (Prod. Polezky, Kang Brulèe)

'Esagono' feat. SALMO (Prod. Mixer T, PK)

'Karate' feat. MAHMOOD (Prod. Ombra, Polezky, Kang Brulèe)

'Come me' (Prod. Mixer T, PK)

'Californication' (Prod. Mixer T, PK)

'Fiori' feat. GUÈ PEQUENO, MARRACASH (Prod. Mixer T, PK)

'¥€$' (Prod. Ombra)

'Che ore sono' feat. VENERUS (Prod. Ombra)

'Scatola nera' feat. GIORGIA (Prod. Ombra, PK)

'Un'altra notte' feat. PRIESTESS (Prod. Ombra, PK)

'Tutto ok' (Prod. Orang3)

'Veleno 7' (Prod. Mixer T, PK)

Gemitaiz e MadMan il tour negli instore 2019

20 settembre alle ore 16:00: a Milano , Mondadori (Piazza Duomo)

alle ore 16:00: , Mondadori (Piazza Duomo) 21 settembre alle ore 16:00: a Roma , Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti)

alle ore 16:00: , Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti) 22 settembre alle ore 16:00: a Napoli , Feltrinelli (Stazione, Piazza Garibaldi)

alle ore 16:00: , Feltrinelli (Stazione, Piazza Garibaldi) 23 settembre alle ore 14:00: a Lecce , Feltrinelli (Via dei Templari)

alle ore 14:00: , Feltrinelli (Via dei Templari) 23 settembre alle ore 18:00: a Bari , Feltrinelli (C.C. Santa Caterina)

alle ore 18:00: , Feltrinelli (C.C. Santa Caterina) 24 settembre alle ore 17:00: a Padova , Mondadori (Piazza Insurrezione)

alle ore 17:00: , Mondadori (Piazza Insurrezione) 25 settembre alle ore 16:00: a Brescia , Mondadori (C.C. Freccia Rossa)

alle ore 16:00: , Mondadori (C.C. Freccia Rossa) 26 settembre alle ore 14:00: a Varese , Varese Dischi (Via Alessandro Manzoni)

alle ore 14:00: , Varese Dischi (Via Alessandro Manzoni) 27 settembre alle ore 16:00: a Torino , Feltrinelli (Stazione Porta Nuova)

alle ore 16:00: , Feltrinelli (Stazione Porta Nuova) 28 settembre alle ore 14:30: a Lucca , Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone)

alle ore 14:30: , Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone) 28 settembre alle ore 18:00: a Firenze , Galleria del Disco (Piazza della Stazione)

alle ore 18:00: , Galleria del Disco (Piazza della Stazione) 29 settembre alle ore 17:00: a Cagliari , Mondadori (Via Farina)

alle ore 17:00: , Mondadori (Via Farina) 30 settembre alle ore 17:00: a Catania , Feltrinelli (Via Etnea)

alle ore 17:00: , Feltrinelli (Via Etnea) 1 ottobre alle ore 16:00: a Palermo, Mondadori (C.C. Forum)

Il tour 2020 di Gemitaiz e MadMan

Il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma ,

, Il 20 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Dopo il primo EP,del 2010 e dopo il primo vero e proprio album insieme,del 2014, i rapperuniscono di nuovo le forze per la loro ultima fatica:. E proprio perché era passato troppo tempo, cinque anni, era il momento di un nuovo album che li vede nuovamente come coprotagonisti. Andiamo a scoprire di più sulle tracce e le canzoni dell’album in uscita il"Cinque anni senza Gemitaiz & Madman sono tanti, era il momento giusto di tornare" dichiarano i due artisti ad Ansa.it, e infatti eccoli di nuovo insieme nel nuovo progetto, lanciato una manciata di ore fa. Ma non sono soli; infatti, ecco laE oltre all’uscita del nuovo album, i due amiciper presentare le nuove canzoni al loro pubblico,e gli appuntamenti, scopriamoli tutti:E se non riuscite proprio ad andare ad uno degli instore di questo autunno, non disperate: il duo con queste prime date si stava solamente scaldando in vista del. Infatti l’appuntamento in concerto è per il 2020, quando Gemitaiz & Madman si esibiranno dal vivo, per ore sono state rilasciate