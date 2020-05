Le serie revival degli anni 2000 da (ri)vedere

The OC: il grande ritorno

Le altre serie revival da rivedere

90210 (2008-2013)

One Tree Hill (2003-2012)

Gossip Girl (2007-2012)

Dawson's Creek (1998-2003)

Buffy l'ammazzavampiri (1997-2003)

Sabrina vita da strega (1996-2003)

Veronica Mars (2004-2007)

SCRUBS (2001-2011)

Una mamma per amica (2000-2007)

Lie to me (2009-2011)

CSI - Scena del crimine (2000-2015)

The Guardian (2001-2004)

La vita secondo Jim (2001-2009)

Zoey 101 (2005-2007)

In queste ultime settimane di quarantena, Mediaset dopo il successo della messa in onda di Harry Potter in prima serata, ha deciso di farci un altro piccolo regalo. Si tratta di una serie amata da tutti gli adolescenti e i ragazzi negli anni 2000, che ci ha fatto cantare a squarciagolacome se non ci fosse un domani.Ancora non avete capito di cosa stiamo parlando? Lo scoprirete presto! In questa pagina vi proponiamo una selezione delle, da rivedere durante questa quarantena.Guarda anche:Ebbene sì, stiamo parlando di(abbreviazione di Orange County, località della California dove si svolgono gli episodi), la serie trasmessa in più di 50 Paesi dal 2003. Composta dail programma è stato infattiquando nonostante una petizione di 700.000 firme, la produzione ha interrotto le riprese. Dal 23 aprile Mediaset ha trasmesso, alle 19.00, due episodi a sera su Italia uno. La serie andrà in onda fino al cinque maggio per poi spostarsi, sempre sul digitale terrestre, su La5 in prima serata ogni martedì.Se parliamo di grandi classici da rivedere per un'ondata di nostalgia, si apre davvero un mondo. Se volete andare sul sicuro vi consigliamoHIMYM per gli intenditori. Iniziate un po’ prima del 2000 ma comunque nel pieno spirito di quegli anni, sono delle serie da gustarsi con calma (Friends conta 236 episodi). Per altre idee su cosa guardare, ecco unpiù famose in queste settimane: