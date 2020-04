Le migliori serie anime da vedere su Netflix

7. Hi score girl

6. Bugie d’Aprile

5. Angel Beats!

4. Kengan Ashura

3. Violet Evergarden

2. Kakegurui

1. When They Cry

Il periodo didovuto al Coronavirus che stiamo affrontando non è semplice per nessuno. Se anche tu non sai cosa far, tranquillo perché ci pensiamo noi di Skuola.net a darti qualche dritta! No, questa volta non è nulla a che vedere con la scuola, non preoccuparti! Abbiamo infatti deciso di segnalarti alcune delledisponibili sulla piattaforma di streaming a pagamento per eccellenza, ovveroQuesto anime tratta di un ragazzo come tanti, Haruo Yaguchi, che non va bene a scuola, non ha molti rapporti con i ragazzi della sua età eLa sua passione sono infatti i videogiochi arcade. Qui fa la conoscenza di Akira Oono, una ragazza popolare, benestante e veramente carina. I due scopriranno di avere in comune la passione dei videogiochi eIn tema con il mese corrente, ‘Bugie d’Aprile’ è, Kousei Arima. Da piccolo, grazie alle severe lezioni di musica della madre, diventa uno dei più celebri musicisti tra i suoi coetanei. Tuttavia, dopo la morte della madre a causa di una malattia, il talentuoso giovanepoiché non riesce neanche più ad ascoltarne il suono, sebbene il suo udito sia perfettamente funzionante. Riuscirà a riavvicinarsi al mondo della musica solo anni dopo, quando incontrerà la vivace violinista Kaori Miyazono, il cui modo di suonare riaccenderà qualcosa dentro di lui.‘Angel Beats!’. Quest’ultima rappresenta una specie di Purgatorio, in quanto è solo un luogo di passaggio in cui gli studenti imparano a separarsi da ogni attaccamento rimastogli verso la loro vita precedente, prima di cominciarne una nuova. Il protagonista, Otonashi, si risveglia in questa scuola ed ha perso ogni ricordo della sua vita precedente, come succede in caso di morte traumatica. Fa quindi la conoscenza di una ragazza, Yuri, che gli spiega la situazione in cui si trova e lo invita ad unirsi ad un gruppo chiamato “Fronte del mondo dei morti”, il cui obiettivo è raggiungere Dio e vendicarsi quindi degli infausti destini capitati ai suoi membri., Tenshi, Preside del Consiglio Studentesco.Se invece preferisci un anime incentrato sull’azione e ricco di combattimenti, allora ‘Kengan Ashura’ è decisamente la serie che fa per te. In un mondo in cui le grandi imprese regolano i loro conti tramite brutali combattimenti, il protagonista. Il meccanismo è semplice: all’imprenditore il cui guerriero vincerà il torneo spetterà la fetta di mercato più grande. Pronti a scommettere?Violet è un’orfana che, in giovane età, viene fatta prigioniera dall’esercito del Leidenschaftlich, i cui comandanti sono particolarmente interessati alle tanto incredibili quanto premature abilità di combattimento della ragazza. Dopo aver quindi passato tutto il periodo della sua adolescenza in campi di battaglia, alla fine della guerraed è diventata completamente incapace di provare emozioni, delle quali ignora persino l’esistenza. Sarà grazie all’aiuto di un suo vecchio commilitone che, entrando a far parte della società di scrittura di quest’ultimo.‘Kakegurui’ è ambientato nell’Accademia Privata Hyakkaou. Nella scuola,, che scommettono le loro fortune gli uni contro gli altri. Le regole sono semplici: chi perde deve pagare, chi non può pagare diventa lo schiavo di chi lo ha sconfitto ed ha un tempo limitato per ripagare il suo debito, chi non ci riesce è obbligato a seguire un programma di vita che ne detta la carriera, con chi deve sposarsi e avere figli. La nuova arrivata, Yumenko Jabami, studentessa dalla grande abilità nello scoprire truffe e bluff, è pronta a scalare le gerarchie.ad una prima occhiata può sembrare tranquillo e pacifico come qualsiasi altro villaggio rurale, maIl protagonista, Keiichi Maebara, vi si trasferisce ma, dopo l’annuale Festival del Watanagashi, festività in cui gli abitanti ringraziano il dio locale Oyashiro,. Keiichi viene a sapere che da ormai quattro anni a questa parte, proprio in occasione di questa festività, una persona viene uccisa ed un’altra scompare. La vicenda è divisa in archi narrativi, ognuno dei quali segnato da un crimine.