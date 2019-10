Tony Effe, Bassotto: testo, audio e video della canzone

Tony Effe, Bassotto: il video

Tony Effe, Bassotto: il testo

È da poco uscito il nuovo singolo da solista di, cantantemembro della, intitolato ‘’.Il singolo, edito dalla casa discografica Triplosette Entertainment/Universal Music Italia, è già disponibile sulle piattaforme musicali streaming e presso gli store digitali.Nell’esperienza dadi Tony Effe, si contanoin collaborazione con Enzo Dong con cui ha inciso il pezzo intitolato "Bandito", con MamboLosco con cui ha realizzato la canzone "Costa tanto" e infine con Luchè con cui ha duettato nel remix della canzone "10 anni fa".Guarda anche:Su youtube è disponibile il nuovo video di Tony Effe:Sono stanco perché scopo troppoSpendo 5mila per un **** di bassottoDella galera me ne fottoMio fratello ti fa un buco, se provi a farmi un tortoSono stanco perché scopo troppoSpendo 5mila per un **** di bassottoDella galera me ne fottoMio fratello ti fa un buco, se provi a farmi un torto.La mia tipa sfila FendiSe la guardi, poi le prendiIn centro con i miei fratelliIn centro pieno di gioielliSanpietrini e monumentiPrima vendevamo i pezziPostato sopra i fornelliAdesso non guardo più i prezziSono un incuboFanculo te e il tuo biberonBitch, stopOgni cosa che chiede le dico di noSto up come un jetNo snitch nella gangNon ascolto la tua merdaNon capisco il tuo slangSono un killerHo ucciso la tua tipa su TinderNo glitterNon voglio una donna ma una mistressFumo gasMetto 5 grammi in un bluntSono la trapSaluta sta arrivando papà.Sono stanco perché scopo troppoSpendo 5mila per un **** di bassottoDella galera me ne fottoMio fratello ti fa un buco, se provi a farmi un tortoSono stanco perché scopo troppoSpendo 5mila per un **** di bassottoDella galera me ne fottoMio fratello ti fa un buco, se provi a farmi un torto.