Maleducata Achille Lauro: testo e audio della canzone

Maleducata: la colonna sonora di Baby 3

Maleducata: traccia audio

Fonte: Achille Lauro via IGDopo il successo “” e la cover di “” fatta contorna a far parlare di sé con “”, singolo che fa da colonna sonora alla terza stagione della serie. Il singolo sarà pubblicato su tutte le piattaforme di musica streaming ile farà parte dalla riedizione dell’album “” che uscirà, invece, il prossimoEcco il testo e il video ufficiale.Si chiama “” e rispetta ancora una volta il mondo del rock estremo e del punk proprio di Achille Lauro. La canzone è un vero e proprio inno all’amore inverso, maleducato, graffiante nel quale l’uomo diventa una passerella sulla quale la donna può sfilare tranquillamente. Non a caso, il singolo è la colonna sonora della terza stagione di, serie tv italiana originale Netflix che racconta liberamente le vicissitudini delle baby squillo del quartiere Parioli di Roma. Ecco il testo della canzone.Sì voglio una stupida sigarettaSì sono una stupida conigliettaHo lasciato il cervello nella mia camerettaSì sono cresciuto sì dentro una gabbiettaQuand’esco metto sempre una passata di smaltoOh mio Dio ‘sto cesso è pieno di BorotalcoE tu ti stai truccando come una ballerinaStai bevendo un tè speciale con la tua amicaOh sìSì ti voglio sempre cosìSì ti voglio sempre cosìSì ti voglio sempre cosìSì ti voglio sempre cosìSì ti voglio sempre cosìDavvero fammi maleOra che sto qui con teSì l’amore uccideSei il mio sicarioVai ti voglio sempre cosìMaleducataTi voglio sempre cosìOh no noTi voglio sempre cosìSì sono una stupidaBambolinaSì ti prego affogami nella tua piscinaLe regalo il cuore sì così lo cucinaStrappa la mia pelle sìMettila in vetrinaScattami una foto sìSono una modellaSfila sul mio corpoSì come in passerellaDi notte vanitosaDi mattina aggressivaDi giorno una monellaE una bambina cattivaSì cose da femminaTi voglio sempre cosìCose da femminaOh mio DioCose da femminaTi voglio sempre cosiCose da femminaSì ti voglio sempre cosìDavvero fammi maleOra che sto qui con teSì l’amore uccideSei il mio sicarioVai ti voglio sempre cosìMaleducataSì ti voglio sempre cosìMaleducataFammi male ora che sto quiMaleducataSì l’amore uccideSei il mio sicarioVai ti voglio sempre cosìScoiattolinaSexyOh yeeeToglimi gli indumentiOleeeNo non vado bene a scuolaNo niente patenteMi sto spogliando in bagno sìRipetenteOh sì sìTi voglio sempre cosìOh mio DioTi voglio sempre cosìOh yeee yeeeTi voglio sempre cosìTi voglio sempre così