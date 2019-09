Tommaso Paradiso, Non avere paura: testo, audio e video

Non avere paura di Tommaso Paradiso: significato

Non avere paura di Tommaso Paradiso: traccia audio Spotify

Non avere paura di Tommaso Paradiso: video

Non avere paura di Tommaso Paradiso: Testo

Solo pochi giorni sono passati da quandoha annunciato l'uscita dal gruppo Thegiornalisti e il cantante ha già pubblicato il suo primo singolo solista "", pubblicato su tutte su tutte le piattaforme digitali mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27 settembre.Il brano "" disarà parte della colonna sonora delladella, che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 ottobre sulla piattaforma streaming.La canzone è stata scritta da, ovvero Dario Faini, uno dei produttori più in voga in questo momento (c'è lui dietro "Soldi" di Mahmood, "Calipso" di Charlie Charles e "Io sono bella" di Emma Marrone).La canzone "racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli", si legge sulla nota stampa che ha accompagnato la sua uscita.Secondo quanto annunciato dallo stessodal suo profilo Instagram, il video ufficiale sarà disponibileSe mi guardi così, se mi sfiori cosìSe avvicini la tua bocca al mio orecchioNon finirà beneMa ti prego no, non smettereNon smettere maiLa notte è benzinaLa notte incatenaLa notte è questa faccia allo specchioE ora cade giùPure una lacrimaNel frattempo sto ridendoSento una musica ogni voltaChe ti sto accanto quando ti perdoE poi ci ripenso come se fosse la fine del mondoNo, non avere pauraQuando vai a dormire solaSe la stanza sembra vuotaE se senti il cuore in golaNon avere pauraMi prenderò cura, io di teSe ti abbraccio cosìSe ti stringo così seAppoggi la tua testa al mio pettoNo foto no noNo tutto no noCi siamo solo noiCi siamo solo noiSento una musica ogni voltaChe ti sto accanto quando ti perdoE poi ci ripenso, come se fosse la fine del mondoNo, non avere pauraQuando vai a dormire solaSe la stanza sembra vuotaE se senti il cuore in golaNon avere pauraMi prenderò cura, io di teNo non avere pauraQuando a un tratto si fa buioE la luna non è accesaE vorresti una parolaMa hai solo un rossettoMi prenderò cura, io di teNo, non avere pauraQuando a un tratto si fa buioE la luna non è accesaE vorresti una parolaMa hai solo un rossettoMi prenderò cura, io di teNo non avere pauraNon avere pauraQuando vai a dormire solaNon avere pauraVorresti una parolaVorresti una parolaNon avere pauraMi prenderò cura, io di te.