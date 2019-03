Sfera Ebbasta, la nuova canzone Mademoiselle: testo e significato

Il rapper Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, ha risposto attraverso una canzone intitolata Mademoseille alle polemiche che l’hanno accompagnato in questi ultimi mesi.

Suo era il concerto che si sarebbe dovuto tenere presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, provincia di Ancona. Lo spettacolo non c’è mai stato a causa di una tragedia che si è consumata quella notte. Qualcuno avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino che avrebbe provocato la fuga di molteplici persone. Nel tentativo di lasciare il locale 6 di esse hanno perso la vita, 5 minorenni e una mamma di 39 anni. Il cantante non era tuttavia ancora presente nel locale al momento dei fatti.

Sfera Ebbasta nell'occhio del ciclone

La nuova canzone Mademoseille, la risposta di Sfera Ebbasta

Testo canzone Mademoseille

Dopo questa incredibile tragedia, Sfera Ebbasta si è ritrovato nell'occhio del ciclone, e in molti lo hanno criticato definendo i suoi testi come diseducativi per i ragazzi. Diversi rapper italiani, come Salmo e Fedez, l'hanno difeso, chiedendo alle persone di analizzare i fatti della vicenda, non le canzoni del rapper, che in quel momento non si trovava nemmeno nel locale. Successivamente, il rapper si è ritrovato escluso dal programma di, dove avrebbe dovuto essere uno dei giudici. All'interno di questo brano egli risponde ai continui attacchi ricevuti dopo la vicenda. Il testo, infatti, inizia con la frase: "Ti do il benvenuto in Italia il paese di chi non ci mette mai la faccia se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta". E prosegue con: "Qua tutti puntano il dito, uh Mademoseille, perché fumo, perché bevo perché spendo sto cash".

Tu chiama la polizia, uh, ehi

Dicono che è colpa mia, uh, ehi



Ma nelle tasche non ho nulla, giuro, tenenteNullatenente, adesso ho tutto quello che mi serve

Qua tutti puntano il dito, uh, mademoiselle

Perché fumo, perché bevo, perché spendo 'sto cash

E anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend

Perché vuole ciò che hai, tenerlo tutto per sé

Non ci penso e faccio: "Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh"

Io non ci penso e faccio: "Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh"