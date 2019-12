Annalisa, Vento sulla luna: testo, audio e video della canzone

Annalisa, “Vento sulla Luna”: il video

È da poco uscito, dal titolo “”, una piccola anticipazione deldella cantante,. La canzone è in collaborazione con, edLa canzone ha avuto una lunga gestazione, infatti Annalisa stessa ha dichiarato di aver iniziato a scriverla a, dopodiché ha chiesto anche anella stesura finale.Ascoltiamola e scopriamo il testo:Su YouTube è disponibiledel singolo di Annalisa feat Rkomi:Ora, voglio solo bagnarmi la golaE una scusa mi scivola in boccaE il mondo sembra correre viaCome un taxi in un giorno di pioggiaAllora, anche se non c’è rispostaE la notte ci ha messo alla portaFissiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla follaPosso sbagliare maPosso sbagliare maMa adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andareNon posso cambiare maNon posso cambiare maAl buio non si notano le rughe della cittàTutte le volte che vuoiFacciamo finta che non ci importa, poiRidiamo con la voce rottaNascondiamo i dispiaceriMentre il vento sfoglia il giornale di ieriFacciamo come vuoiCome se fosse la prima volta, noiSotto i lampioni con la luce fiocaSi sgasava la CocaDormivano in piedi e tu che mi diceviC’è ancora vento sulla luna, ah, ahSulla luna, ah, ahAncora vento sulla luna, ah, ahSulla luna, sulla lunaSulla luna, sulla luna, ahL’anima è un bicchiere puoi svuotarlo o riempirloPasso dall’essere artista a un umano dietro le quinteSe l’occhio vuole la sua parte recitare, eccitanteTe che ci fai con la maschera?Io che perdo la pazienza all’EsselungaMentre mangio dal sacchetto all’ora di puntaNon voglio più guardare l’oraDimenticarmi dove sonoPosso sbagliare maPosso sbagliare maMa adesso lasciami andare, dimenticare il passatoNon posso cambiare maNon posso cambiare maPosso trovare luce nel buio della cittàTutte le volte che vuoiFacciamo finta che non ci importa, poiRidiamo con la voce rottaNascondiamo i dispiaceriMentre il vento sfoglia il giornale di ieriFacciamo come vuoiCome se fosse la prima volta, noiSotto i lampioni con la luce fiocaSi sgasava la CocaDormivano in piedi e tu che sorrideviOra un cielo diverso il nostroUna macchia d’inchiostroE tu non me l’hai dettoHo capito lo stessoMi hai lasciato intendereChe siamo sempre in tempo, in fondoPer trovarci un postoAnche se piove dentroVa bene lo stessoTanto prima o poi spioverà, ah, ahSulla luna, sulla luna, ahSulla luna, sulla lunaRidiamo con la voce rotta (Mmh)Nascondiamo i dispiaceriMentre il vento sfoglia il giornale di ieri (Mmh)Facciamo come vuoi (Na-na-na-na)Come se fosse la prima volta, noi (Na-na)Sotto i lampioni con la luce fioca (Na-na)Si sgasava la Coca (Na-na-na-na)Dormivano in piedi e tu che mi dicevi (Na-na-na-na)C’è ancora vento sulla luna, ah, ahSulla luna, ah, ahAncora vento sulla luna, ah, ahSulla luna, sulla lunaSulla luna, sulla lunaSulla luna, sulla luna, ahÈ passata un’ora.