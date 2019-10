Halloween 2019: Serie TV da vedere la notte delle streghe

Serie TV da vedere ad Halloween 2019

The Walking Dead : quale serie può essere più adatta da vedere nella notte di Halloween se non quella dedicata ai non morti? In un mondo di zombie e di redivivi è facile prendersi un bello spavento seduti sul divano!

The Vampire Diaries : gli zombie non vi intrigano? Ci sono sempre i vampiri! Tra i grandi classici mettiamo anche una delle serie più gettonate di sempre, quella che vede protagonisti vampiri, streghe e licantropi tutti insieme. Il plus? Come in ogni storia del soprannaturale che di rispetti abbiamo anche a che fare con un bel triangolo amoroso da brividi.

Le terrificanti avventure di Sabrina : sicuramente tra le serie più paurose uscite in questi ultimi anni, siamo alla seconda stagione e stiamo aspettando la terza. Sabrina può davvero fare paura tra incantesimi e pozioni con quella dose di splatter quanto basta per spaventare in una terrificante notte al buio sul divano.

American Horror Story: si tratta di una serie tv antologica di cinque stagioni. In ognuna di esse ci sono una trama, personaggi e ambientazioni diverse.

Serie tv e film Netflix Halloween 2019

4 ottobre: In the Tall Grass — Originale,

— Originale, 4 Ottobre: Creeped Out , Stagione 2 — Originale,

, Stagione 2 — Originale, 4 Ottobre: Super Monsters , stagione 3 — Originale,

, stagione 3 — Originale, 11 Ottobre: Fractured — Originale,

— Originale, 11 Ottobre: L’alba dei morti dementi

14 Ottobre: The Witch

è alle porte. Cosa fare nella notte più paurosa dell’anno? Se siete il tipo di persona che non ama andare alle feste ma preferisce rimanere a casa a guardarein perfetto stile Halloween questo è l’articolo giusto! Dai grandi classici come The Walking Dead o The Vampire Diaries fino a Sabrina e le ultime novità in arrivo questo autunno, vediamo quali sono le migliori serie tv da vedere nella notte delle streghe.Cominciamo con la carrellata delle miglioricon la giusta compagnia.Oltre alle serie sopra elencate (alcune anche targate Netflix), quest’anno il colosso di streaming ha intenzione di rilasciareproprio nel corso del mese di ottobre, giusto il tempo per il 31.A partire da ottobre arrivano: