Loco di Lele Blade: testo, parole e video della canzone

Loco dall'Ep Vice City di Lele Blade

Loco di Lele Blade: significato del testo

Loco di Lele Blade: il video

Testo di Loco di Lele Blade

Il rapper Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena, nasce nel 1989 a Napoli. Insieme a Vale Lambo forma il duo 'Le Scimmie' che nel 2016 pubblicano il loro primo album intitolato 'El Dorado'. Entra inoltre a far parte anche del collettivo 'SLS' acronimo di Siamo La Fam.Inizia la sua carriera nel 2012 entrando a far parte del duo Kimicon Twinz di cui è membro insieme a Dome Flame con cui pubblica l'album d'esordio Hood Love.Dopo l'album “Ninja Gaide” del 2018 ed altri featuring che lo hanno reso celebre e un personaggio di spicco della musica trap italiana, ha da poco pubblicato l'Ep Vice city per Bfm Music e Universal Music Italia in cui cono contenute le hit 'Maserati', 'La Bamba' e 'Loco'.Questo lavoro, come rivela il cantante stesso, è stato realizzato attraverso il 'sentire le proprie radici cosìvicine e il riconoscerne l’importanza per il processo di maturazione avvenuto, senza mai rinnegare ilproprio passato ma guardando al futuro'.Si tratta di un pezzo trap, l'artista vuole difendersi da eventuali banalità come quella che a causa della vita lussuosa che sta conducendo può essere scambiato per un malavitoso, anche se con quel tipo di vita ammette di non avere nulla a che fare: 'Mamma dice che sono pazzo/ Per questi soldi sto uscendo di testa/ Sembra che vendiamo i kili/ Ma la cocaina non la tocchiamo'.Guarda anche:Dat Boi Dee vamos pa la bancaLoco, locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ’o cocoMamacita dice que soy locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ‘o cocoTras rint a banca cu na banda e pistolerosBarba long, tatuat comm e bandoleros’O primm che cant ‘o facc ballà a sambaBlack, black, blackBlack vir sul e fiammNu milion e nun me truov chiù, desaparecidoM’annasconn a vit comm e nu banditoScus ma nun me fir e verè chiù a nisciunHasta luego, vita nuevaPlaya, blanca, Puerto RicoFrate’, ca abbasc è guerra apert ancorA copp e mezz fann fuegoTatuat l’inizial ra guaglion‘Ngopp ‘o 300 a cap e DiegoLoco, locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ’o cocoMamacita dice que soy locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ’o tuccamm ‘o cocoMammà ric so cagnat e nun so chiù chill e primmSemp e cors pecche ’o riavl vo n’ata firmRann cont sul e nummr e nun sann chi simmGuardn sul e cullan e comm ce vestimmChist vo fa nu feat e nun sacc chi èFratm nun me pressà rint e DMSpar e pos sul rint e weekendNo, tu nun si n’artist si nu PRE intant abbasc è guerra apert ancorA copp e mezz fann fuegoTatuat l’inizial ra guaglion’Ngopp ‘o 300 a cap e DiegoLoco, locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ‘o cocoMamacita dice que soy locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ‘o cocoMamacita dice que soy locoPor esto dinero vuelvo locoPar ca vennimm e kilosMa nun ‘o tuccamm ‘o coco