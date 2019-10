Duemila volte Marco Mengoni: testo, audio e video

Duemila volte: l'annuncio di Marco Mengoni su Instagram

E' uscito proprio oggiche sta già spopolando sul web e non solo. Il cantante ha annunciato, con parte del testo, scatenando commenti e reazioni dei fan già in subbuglio per l'ultimo lavoro dell'artista ex-XFactor dalla voce inconfondibile.La copertina del singolo e una dedica speciale nel post Instagram di Marco Mengoni che annuncia l'uscita dell'ultimo singolo "Duemila volte":"500 volte mi sono trovato a pensare di aver sbagliato.500 a guardare questi anni come conquista.500 a chiedere tempo per riflettere.Altre 500 a cercare nella pausa un pensiero stabile.2000 volte le passerò a ripensare alle stesse cose elencate sopra... ancora “insieme” per un tassello in più."Vorrei provare a disegnare la tua facciama è come togliere una spada da una rocciavorrei provare ad abitare nei tuoi occhiper poi sognare finchè siamo stanchivorrei trovare l’alba dentro questo lettoquando torniamo alle seimi guardi e mi dici che vuoiun’altra sigarettauna vita perfettache vuoi la mia maglietta,che vuoi la mia magliettaHo bisogno di perdertiper venirti a cercarealtre duemila volte,anche se ora sei distanteho bisogno di perdonartiper poterti toccareanche una sola notteanche se siamo solicome l’acqua su MarteVorrei provare a non amare la tua facciama è come non portare gente ad una festaci vuole troppo tempoe noi crediamo nella frettacerchiamo voli per andare a Londravorrei scordarmi per un giorno di me stessoquando torniamo alle seimi guardi e ti dicoche vorrei un’altra sigaretta,una vita perfettavorrei la tua bellezzavorrei la tua bellezzaHo bisogno di perdertiper venirti a cercarealtre duemila volte,anche se ora sei distanteho bisogno di perdonartiper poterti toccareanche una sola notteanche se siamo solicome l’acqua su MartePotremmo anche restare un pò in silenziomentre brucia lentae non pensarci piùpotremmo anche lasciare la paurachiuderemo gli occhi per saltare giùHo bisogno di perdertiper venirti a cercarealtre duemila volte,anche se ora sei distanteho bisogno di perdonartiper poterti toccareanche una sola notteanche se siamo solicome l’acqua su MarteNon è ancora disponibile, ma è possibile ascoltareLa canzone Duemila volte è uscita anche su Spotify, ascolta la traccia audio: