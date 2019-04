I trapper italiani che hanno avuto problemi con la legge

Che piaccia o no, la trap è il genere musicale del momento. Nata dal basso, con brani spesso autoprodotti e caricati su youtube, la trap ha spopolato prima sul web, arrivando poi a piazzare molti dei suoi esponenti ai vertici delle Top10. Nell'elenco delle nazioni in cui il fenomeno ha attecchito di più c'è sicuramente l'Italia. Ma il successo dei tanti trapper presenti sulla scena oggi ha anche un rovescio della medaglia. Perché molti di loro hanno attirato anche numerose critiche, rivolte spesso ai testi delle canzoni, spesso cupi e minacciosi. Ma soprattutto perché, nei loro brani, ricorrono l'apologia del crimine, della vita da strada, della violenza, delle droghe. E dei soldi, soldi e ancora soldi. Tanto che qualcuno si è domandato se questi i trapper scrivono i loro testi perché hanno vissuto in prima persona quello che descrivono, oppure raccontano determinate situazioni per fare colpo sui fan. Per qualcuno la prima opzione è quella corretta: stando infatti alle cronache degli ultimi anni, non sono pochi i trapper che hanno collezionato alcuni problemi con la giustizia. Ecco i più noti di casa nostra:

Gallagher e Traffik

Dark Side

Sfera Ebbasta

Achille Lauro

Ghali

Young Signorino

È di poche settimane fa la notizia dell'. I due sono accusati di aver aggredito e rapinato dello smartphone tre giovani fan che chiedevano loro una foto ricordo e un autografo.Dark Side, ex membro della trap band, è stato fermato dalla polizia - nel marzo del 2018 - mentre. Entrando in un appartamento del centro di Roma, gli agenti, lo hanno trovato mentre consumare stupefacenti e ascoltava musica a tutto volume in compagnia di altri ragazzi.Dopo un suo concerto, il king della trap italiana sarebbe stato fermato dalla polizia, a un posto di blocco, mentreAchille Lauro, alla vigilia della sua partecipazione a Sanremo, ha raccontato il suo. Abbandonata da giovanissimo la scuola,. Anni complicati che il cantante è riuscito a superare solo grazie alla musica.Prima del grande successo, arrivato nel 2015, Ghali scriveva in un post di facebook del. Sebbene non siano mai stati chiariti del tutto i motivi dell'arresto probabilmente non si trattava di nulla di grave in quanto il suo rilascio avvenne poche ore dopo.Di natura diversa i problemi di Young Signorino, uno dei nomi più discussi e controversi della scena trap italiana.Il giovanissimo trapper di Cesena è stato. Ha rischiato la morte per overdose di psicofarmaci e, quando si è risvegliato dal coma, la sua personalità è cambiata. Almeno è questo quello che sostiene lui.