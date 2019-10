Lo slang della generazione Z? Viene dal palco di un concerto Trap

Il nuovo vocabolario lo scrivono i cantanti

Rap, Trap e Hip-Hop senza rivali

Il teatro piace, ma solo in teoria

Forse distanti dai “classici”, ma attenti ai testi moderni. Tutto si può dire ai giovani d’oggi - la Generazione Z - tranne che non siano proiettati verso il futuro, immaginando un’evoluzione della lingua italiana, ovviamente a modo loro. Sono i ragazzi dei neologismi, come, bibbi e bufu. Un vocabolario rinnovato che forse è influenzato dalle fonti ‘letterarie’ di riferimento: i. Considerando che tra chi le ascolta abitualmente, oltre il 70% si concentra più sulle parole che sulla base musicale. Questo è ciò che emerge da una ricerca effettuata da Skuola.net su oltre 2.500 ragazzi, tra gli 11 e i 25 anni, in occasione della, l’evento per laideato da “Radio3 – La Lingua Batte” insieme al Miur e in collaborazione con il Ministero degli Esteri (MAECI), l'Accademia della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e la Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI), di cui Skuola.net è partner.Poeti? Drammaturghi? Romanzieri? No, ai ragazzi interessano i cantanti.con i propri amici, spesso senza neanche pensarci (il 38%), tanto i testi delle canzoni sono diventati linguaggio comune e condiviso. Che sia(19%) o per(39%) oppure semplicemente perché colpiti da citazioni particolarmente belle (42%), le parole delle canzoni stanno conquistando l’universo giovanile. Molto di più di quanto accadeva ai loro genitori.E forse è proprio per questo che oltre il 40% di loroo, quantomeno, musica italiana e internazionale in egual misura (28%); solo il 31% predilige gli autori stranieri. Il genere preferito e quindi più presente nelle loro conversazioni?(con il 38% dei voti), dal quale i ragazzi attingono a piene mani. Non a caso questi brani hanno nella parola il loro punto di forza.(sempre una sicurezza), soprattutto perché ha testi da poter utilizzare nel linguaggio di tutti i giorni: conquista 1 ragazzo su 5., in rapida ascesa negli ultimi anni, che si attesta al 16%; merito anche dei testi iconici che hanno contraddistinto le ultime produzioni. Non fanno, invece, breccia nel cuore delle nuove generazioni il rock (7%) e la musica latino-americana (3%).Si può dunque affermare che, per la GenZ, il vero palcoscenico dove la lingua italiana può mutare e prendere nuova forma è senza dubbio quello sul quale salgono band e cantanti, più che attori e drammaturghi., anche se. Il problema è che platee e balconate, fosse per loro, rimarrebbero quasi deserte:. Sono un po’ di più quelli che. E, come visto per le canzoni, per loro anche i testi teatrali possono dare spunti per esprimersi nella quotidianità. Ma in modo diverso:che si appuntano o si ricordano dalle opere che leggono, infatti,, quasi nessuno le sfrutta per interagire con i coetanei.