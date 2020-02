Amazon Prime Marzo 2020: novità e uscite serie tv e film

Star Trek: Picard (prima stagione) dal 4 al 25 marzo

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo – 13 marzo

Blow the Man Down (2020) - 20 Marzo

Altre uscite del mese su Amazon Prime Video

Abduction (2011)



Cantinflas (2014)



Chilly Dogs (2001)



Danny Roane: First Time Director (2007)



Deck The Halls (2011)



Destiny Turns On The Radio (1995)



Eyes Of An Angel (1994)



Going The Distance (2010)



Good Morning, Killer (2011)



Henry’s Crime (2010)



Hide (2011)



Hornets Nest (2012)



Innocent (2011)



Kung Fu Panda (2008)



Lady In A Cage (1964)



Man On A Ledge (2012)



Night Of The Living Dead (2007)



Night Of The Living Dead: Resurrection (2013)



Richard The Lionheart (2014)



Ricochet (2011)



Route 9 (1998)



Silent Tongue (1993)



Silent Witness (2011)



Spinning Into Butter (2007)



Standing In The Shadows Of Motown (2002)



Tenderness (2009)



The Cooler (2003)



The Crazies (2010)



The Descent (2006)



The Descent: Part 2 (2010)



The Skull (1965)



Wayne’s World 2 (1993)

Patrick Melrose: Season 1

Show Dogs (2018)

The Test: A New Era for Australia’s Team: Season 1 – Amazon Original series



Jay and Silent Bob Reboot (2019)

Agatha Christie’s The Pale Horse: Season 1 – Amazon Original series

Jessy & Nessy: Season 1A – Amazon Original series

Pet Sematary (2019)

Blow the Man Down (2020) – Amazon Original movie

I See You (2019)

A Good Old Fashioned Orgy (2011)

Luther: Season 5

Making the Cut: Season 1 – Amazon Original Series

Santee (1973)

Se state già pensando a cosa vedere nei prossimi giorni davanti ad una scatola di pop-corn, questa pagina potrebbe fare al caso vostro. Ogni mese infatti, le piattaforme streaming rilasciano un elenco di titoli che intendono rendere disponibili nei successivi 30 giorni., che mette a disposizione una vasta gamma di film e serie tv per gli appassionati.Il servizio è interamente gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime.In queste tre settimane, saranno pubblicati sulla piattaforma i nuovi episodi mancanti della serie Star Trek: Picard (le puntate infatti verranno rilasciate settimanalmente sul server). La nuova stagione è ambientata nel 2399 e come protagonista troviamo Jean-Luc Picard a vent'anni di distanza dagli avvenimenti narrati in Star Trek - La nemesi. Nel sequel ritroverete tanti dei personaggi presenti negli scorsi film dell’amata flotta stellare. Tra gli attori della serie: Patrick Stewart, Alison Pill, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora.L’attesissima serie targata Amazon prime video sta per sbarcare sul web: il 13 marzo conosceremo finalmente le avventure delle 8 celebrità in gara. Per chi non conoscesse il programma, si tratta di una vera e propria “corsa” verso la salvezza. Gli 8 fuggitivi dovranno raggiungere in 14 giorni una meta segreta senza farsi scoprire da un gruppo di forze speciali, i cacciatori (veri ex militari, ex poliziotti e informatici). Tra i partecipanti troviamo: Francesco Totti, Fedez, Costantino della Gherardesca, Luis Sal, Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Francesca Barra.Alla fine di Marzo la piattaforma rilascerà il film “Blow The Man Down” prodotto nel 2019 e presentato al Tribeca Film Festival durante lo scorso Aprile. I diritti di distribuzione di questa produzione, inizialmente non appartenenti ad Amazon, furono acquistati dalla piattaforma subito dopo la presentazione al festival. Questo giallo racconta la storia di due sorelle che dopo la perdita della madre scoprono di dover coprire un crimine. Le ragazze saranno costrette a fare i conti con i bassifondi del villaggio di pescatori della loro città: il Maine.