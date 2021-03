Amazon Prime Video, Aprile 2021: novità e uscite Serie Tv e Film

Amazon Prime Video, aprile 2021: le serie tv in arrivo

• 01 aprile: Lol chi ride è fuori

• 09 aprile: Them

• 19 aprile: Before Pintus



• 1 aprile: Conan il ragazzo del futuro

• 1 aprile: Zak Storm – stagione 1

• 12 aprile: Zelig Time – stagione 2

• 8 aprile: Rocco Schiavone – stagione 4

• 26 aprile: Bleach

• 28 aprile: Leonardo



Amazon Prime Video, aprile 2021: i film in arrivo

• 12 aprile: Governance – Il prezzo del potere

• 15 aprile: Cosmic Sin

• 22 aprile: Alice e Peter

• 30 aprile: Senza Rimorso di Tom Clancy



• 1 aprile: Ti presento Sofia

• 1 aprile: Django Unchained

• 1 aprile: Il tassinaro

• 1 aprile: Robocop

• 1 aprile: Robocop 2

• 1 aprile: Robocop 3

• 1 aprile: Io e Caterina

• 1 aprile: Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

• 1 aprile: Il castello di vetro

• 1 aprile: Cruise

• 1 aprile: Stake Land II

• 3 aprile: Fast & Furious: Hobbs & Shaw

• 5 aprile: Godzilla

• 7 aprile: Miss Sloane – Giochi di potere

• 10 aprile: Le colline hanno gli occhi

• 12 aprile: Zelig – Italian Stand Up

• 15 aprile: Notte Prima degli Esami – Oggi

• 15 aprile: Qualunquemente

• 15 aprile: Sword of God – L’ultima crociata

• 15 aprile: River Runs Red

• 19 aprile: Double Dragon

• 19 aprile: Pintus @Forum

• 19 aprile: Pintus @Arena

• 19 aprile: Pintus @Ostia Antica

• 23 aprile: Abigail

• 23 aprile: Adeline – L’eterna giovinezza

• 28 aprile: Shadows

• 30 aprile: Se son Rose



Amazon Prime Video, aprile 2021: tutti i film e le serie tv in scadenza

• Disponibile fino al 9 aprile: Non succede ma se succede

• Disponibile fino al 9 aprile: City of Lies

• Disponibile fino al 20 aprile: Scrubs

• Disponibile fino al 20 aprile: Futurama

• Disponibile fino al 20 aprile: Modern Family

• Disponibile fino al 20 aprile: I Griffin

• Disponibile fino al 21 aprile: Dora e la città perduta

• Disponibile fino al 30 aprile: 18 regali



Con l’arrivo del mese di aprile 2021 e della primavera, anchesi sta preparando perarricchendolo di interessantisia per la sezionesia per quella delleCome sempre, gli utenti potranno scegliere fra una vasta gamma di nuovi titoli non solo targati Prime ma anche non originali alla piattaforma stessa che saranno dunque importati dall’esterno.Poiché anche quest’anno le festività pasquali saranno contrassegnate da restrizioni, necessarie per limitare la diffusione della pandemia, trascorreremo ancora diverse giornate a casa. Cosa c’è di meglio allora che guardare qualche film o serie tv per passare piacevolmente il tempo? Ecco tutte le novità in arrivo su Amazon Prime Video ad aprile 2021.Guarda anche:Tra, ad aprile 2021 sbarcherannoPiù ricco e di vario genere appare invece il palinsesto dellein arrivo su Prime Video ad aprile 2021:Tra iad aprile 2021, sono in arrivo i seguenti titoli:Per quel che riguarda invece i nuovi arrivi di, troviamo titoli molto conosciuti e apprezzati in tutto il mondo come Django Unchained, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Godzilla, Le colline hanno gli occhi ma anche prodotti italiani che negli anni hanno riscosso successo come Notte Prima degli Esami – Oggi e Qualunquemente:Come accade di consueto però, periodicamente tutteGli abbonati ad Amazon Prime Video, ad aprile 2021 dovranno dire addio a diversi film e serie tv, anche animate, di grande successo internazionale come Scrubs, Modern Family, Futurama e I Griffin:Guarda il video con