Amazon Prime Video luglio 2020: nuove uscite serie Tv e Film

I film e le serie tv in arrivo su Amazon Prime a luglio 2020

1° luglio: 47 metri: Uncaged – Film (2019)

2 luglio: Doom Patrol – Serie tv (2019)

3 luglio: Hanna 2 – Serie tv

17 luglio: Absentia 3 – Serie tv

Siamo ufficialmente in estate! C’è chi sta sostenendo gli esami della, chi è in attesa di fare il maxi orale dellae chi, invece, si sta godendo l’già da qualche settimana. Tra una mattinata in spiaggia e un aperitivo pomeridiano con gli amici ci sarà sicuramente l’occasione per riaprire le piattaforme di streaming, tanto desiderate ma evitate durante il periodo di studio.sta aggiornando il palinsesto del mese di luglio, curioso di conoscere le prime nuove uscite? Ecco le serie tv e i film con le relative date di pubblicazione.Dopo il successo de “”, prima stagione originale che racconta lo scandalo del FIFA Gate del 2015, la piattaforma di streaming Amazon Prime sta aggiornando il palinsesto di luglio con film e serie tv. Se hai già visto “” e il cambio del codice genetico di Lilo & Greg sarai pronto a dedicarti alle nuove uscite!Ecco un elenco di novità caricate sulla piattaforma nel mese di luglio.