All'università il software spia per non copiare agli esami in Dad

L’non è ancora terminata e negli atenei italiani si continuano ad utilizzare gliper l’e per laa distanza. Per verificare ildelle prove e controllare che gli studenti non copino l’ha pensato di adottare il software spia “” basato sull’La proposta, già approvata dal consiglio d’amministrazione, ha scatenatoda parte degli studenti e ildi alcuni docenti. Ecco cosa sta succedendo.Si tratta di unnato con l’intelligenza artificiale che oltre ad isolare le funzioni del computer, a disconnettere qualsiasi periferica connessa al pc ed impedire il classico copia e incolla,durante l’esame:, i, dellee degli. Ledel software spia – già adottato da molti atenei del Nord agli arbori dell’emergenza – preoccupano gli universitari di Torino che hanno deciso di dare vita ad una vera e propriaoccupando ile le vie del centro. Come anticipato, il consiglio d’amministrazione ha già approvato l’uso del suddetto software durante gli esami a distanza ma il rettoreha chiarito a laRepubblica , che prima ci sarà unaper verificare l’esistenza dei problemi sollevati dagli studenti: “Il 12 aprile faremo un bilancio di questa sperimentazione decideremo come andare avanti”. Trattandosi di un prodotto straniero, oltre ai problemi di privacy, il software potrebbe nascondere altri: a confermalo sempre a laRepubblica è, ordinario di Sistemi informativi aziendali al Politecnico, che ha spiegato che la piattaforma è stata testata suglie potrebbe così attivare “dei warning non accurati nel caso degli studenti italiani”. D’altro canto, aggiunge, “possono arrivare delle segnalazioni di comportamenti che per il software sono evitati, ma che non lo sono nei fatti”.Guarda il video conagli esami universitari:Mentre gli attivisti dioccupavano il rettorato, alle Molinette si svolgeva la riunione a distanza del consiglio d’amministrazione. Durante la discussione i rappresentanti degli studenti hanno sollevato leemerse proponendo così dellee undell’approvazione “per mancanza di elementi” e di “un piano istruttorio”., consigliera d’amministrazione di Studenti Indipendenti ha infatti spiegato a laRepubblica che laannunciata dal rettore potrebbe non essere sufficiente per avviare una verifica completa del software: “Il rettore ha deciso questo monitoraggio che andrà avanti fino ad aprile: peccato che sia un periodo in cui ci sono pochissimi esami perché riprendono le lezioni, e non si sa chi controllerà”. Il rettore, tuttavia, ha deciso di avviare dellecon gli studenti per valutare insieme la. Il suoè “che si possa tornare alla ragionevolezza il più presto possibile”.