Università di Genova, si torna in presenza il 1° marzo se Liguria gialla

Ritorno in presa all’Università di Genova: come sarà

Università di Genova: sì lezioni in presenza ma no ad esami e lauree

È ufficiale: anche l’ritornerà ad accogliere i suoi studenti in presenza dopo mesi di. A confermarlo è il piano delapprovato negli scorsi giorni che vedrebbe ilal giorno che occuperanno le aule aldi capienza per scongiurare la diffusione del virus.Per il ritorno è stata progettata anche unaper le prenotazioni e stilata una lista di regole che gli studenti dovranno rispettare. Vediamole insieme.Dall’arriva la conferma delnelle aule universitarie. In ottemperanza alle misure anti-Covid, infatti, l’ateneo ha deciso di far utilizzare tutte le aule alper permettere l’accesso a circa. Tutti gli studenti dovranno dunquein aula e compilare laattraverso una piattaforma messa a punto per la situazione. La piattaforma servirà anche per ilin un caso die per questo tutti gli studenti avranno l’obbligo di annullare la presenza qualora non intendano più partecipare alla lezione frontale. Come anticipato, sono state stilate delleche tutti gli studenti dovranno categoricamente rispettare: dovranno indossare sempre lae mantenere ildi almeno 1 metro, potranno accedere alleprevia prenotazione e potranno anche usufruire deia patto che igienizzino le mani prima e dopo l’utilizzo. La ripresa delle lezioni in presenza è stata dunque fissata alma il Comitato ha già chiarito che la partenza potrà essere effettiva solo se la Liguria sarà tra le regioni a. Se così non fosse si ritornerebbe prontamente allaCome riportato su Genova24 , per l’assessoraè fondamentale che “l’università possa dare un segnale di ritorno in presenza, che condividiamo, ma al contempo è importante mantenere un’impostazione di prudenza”. Il magnifico Rettore, infatti, ha tenuto a precisare che l’obiettivo sarà quello di pianificare una“muovendosi in un contesto pandemico ancora critico” ma comunque “secondo criteri orientati alla prudenza e alla tutela della salute degli studenti e di tutto il personale”. Se molti studenti potranno ritornare in presenza per le attività didattiche, l’Università ha confermato nelle sue disposizioni Covid-19 laper glie le. Sul sito è inoltre indicato che, data la sospensione delle attività in presenza, perdegli esami di profitto “i componenti delle commissioni d’esame potranno procedere anche singolarmente alla verifica dell’apprendimento a condizione che la valutazione sia conclusa dal presidente della commissione (il docente responsabile dell’insegnamento)”.