Esame “da incubo” in Dad, il video della studentessa in lacrime fa il giro del web

Studentessa in lacrime durante un esame in Dad, interviene la mamma: il video

Gli esami universitari rappresentano sempre uno scoglio per tutti gli studenti, ma a volte possono assumere pieghe inaspettate nelle modalità di. In una situazione di questo tipo si è ritrovatache nel corso di, è stataper non aver risposto correttamente.La mamma della ragazza è intervenuta scatenando un battibecco con il docente davanti agli altri studenti.Il video ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando sui social i commenti di migliaia di utenti che si sono schierati dalla parte della studentessa.Guarda anche:In poche ore è divenuto virale il video che ritrae la studentessa che, in lacrime a causa delle dure parole del suo professore, chiede di essere corretta negli sbagli senza però essere umiliata: “”.Questa pacata frase però scatena l’ira del docente che, spazientito per l’osservazione della ragazza, risponde: “Eh figlia mia, al sesto anno parli di divisione cellulare del morto? Ma che ti devo dire? T’hannà arrestà?”.A questo punto, richiamata dal tono del docente,:“Scusate, io sono la mamma e devo intervenire., cercate di comprendere, è da stamattina”.La risposta del professore non lascia però spazio ad alcuna obiezione: “”.La madre, dopo aver dichiarato di essere un medico ha criticato il professore per quel che riguarda il suo comportamento nei confronti degli studenti, giudicando i suoi modi aggressivi eIl video si conclude con la richiesta del docente di poter proseguire gli esami, mentre le parole della madre rivelano l’intenzione di fare un esposto al rettore dell’Università.Guarda il video che mostra